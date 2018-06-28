كهرباء الشارقة توعي بـ "ساعة الترشيد" في خورفكان

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أعلن المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تنظيم ملتقى "ساعة الترشيد"، يوم الخميس، في مركز إكسبو خورفكان، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم مبادرة "ساعة الترشيد"، في الأول من يوليو من كل عام من الساعة 2.30 إلى 3.30 عصراً، لتصبح رمزاً للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، خلال أوقات الذروة، ولفت نظر قادة الرأي وأصحاب القرار وفئات المجتمع، باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال الملا: إن اختيار توقيت ساعة الترشيد من 2.30 إلى 3.30 عصراً، جاء لأن هذه الساعة تشهد ذروة الاستهلاك في الكهرباء والمياه، مشيراً إلى وجود منافع عدة من الترشيد، منها تقليل الفاتورة الشهرية، وتقليل الضغط على الخطوط، والحفاظ على البيئة، وهي مبادرة طيبة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة لتنفيذ المبادرة تتضمن أسساً محددة، لإحداث تغيير في المفاهيم الخاصة باستخدامات الطاقة، لافتاً إلى أن الهيئة نفذت دراسة حول معدلات استهلاك الطاقة، وبينت أن أعلى معدل للاستهلاك يكون في يوليو، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة عندما يتوافق مع شهر رمضان، حيث تزداد الأحمال على المحطات الكهربائية.