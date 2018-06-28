اللواء الشامسي يشهد تخريج الطلبة المستجدين بأكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة 24:





شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمسرح أكاديمية العلوم الشرطية، حفل تخريج الدفعة الـ 30 من الطلبة المستجدين، والبالغ عدد منتسبيها 61 منتسباً، والتي امتدت فترة تدريبهم، وتأهيلهم لـ 5 أشهر، قضوها بميادين التدريب بالأكاديمية، اكتسبوا خلالها العديد من المهارات، والخبرات النظرية، والعملية، التي تمكنهم من أداء واجبهم الوطني في ميادين الواجب، والتضحية، وتهيئتهم لتحمل كافة المسؤوليات الوظيفية، التي تنتظرهم في ساحات العمل الميداني.

حضر الحفل العقيد دكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وعدد من المدراء العامون، ومدراء الإدارات، ونوابهم، وأولياء أمور الخريجين، وأسرهم.

وألقى المقدم حميد عبد الله المشرخ مدير إدارة التدريب بالأكاديمية، كلمة إدارة التدريب، والتي رحب فيها بالحضور قائلاً : "لقد سخرت الأكاديمية، وبدعم من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الأكاديمية، كافة جهودها، وطاقاتها للارتقاء بالمستوى العلمي، والعملي للمنتسبين، والوصول بهم إلى هذا المستوى المتميز من الإعداد، والتأهيل، والذي سيؤتي أكله قريباً بإذن الله، بعد تسلمهم لمهامهم اليومية المتعلقة بحماية الأرواح، والممتلكات، وتقديم خدمة متميزة للعملاء، وتعزيز الأمن، والاستقرار، حيث تعتبر هذه العوامل من أبرز معايير النمو، والازدهار للأمم، والمجتمعات البشرية".

وفى سياق متصل أكد المقدم المشرخ، حرص الأكاديمية على إعداد الخطط، والبرامج التدريبية، والتعليمية لإعداد عناصر أمنية واعية تمتلك حساً أمنياً، وكفاءة عالية تتوافق مع متغيرات العصر.

كما توجه المقدم المشرخ، بالشكر للواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، على رعايته الدائمة، وتوفيره لكل سبل الدعم الممكنة، ومتابعته الحثيثة، وتذليله لكافة الصعوبات التي تعترض مسيرة العمل بالأكاديمية، كما عبر عن بالغ اعتزازه، وشكره لسعادة مدير عام الأكاديمية على وضع كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح البرامج التدريبية.

تكريم الخريجين





وفي الختام قام اللواء الشامسي بتكريم المتفوقين، والأوائل بالدورة، حيث حصل الطالب مستجد أحمد خلفان محمد المراشدة على المركز الأول في المجموع العام، والمواد الأكاديمية، وحصل على المركز الثاني في المجموع العام الطالب مستجد جاسم محمد يوسف الحمادي، وحصل على المركز الثالث في المجموع العام الطالب مستجد خالد إبراهيم طاهري، بينما حصل على المركز الأول في المشاة الطالب مستجد صديق راشد غانم، وحصل على المركز الأول في الرماية الطالب مستجد علي خالد القرمطي، بينما حصل على المركز الأول في اللياقة البدنية الطالب مستجد محمد عبدالرحيم البلوشي، وحصل على المركز الأول في المسلك الطالب مستجد سعود عبد العزيز الشامسي، ثم أدي الخريجون قسم الولاء أمام راعي الحفل قائد عام شرطة الشارقة.