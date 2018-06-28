"البيئة والمحميات" تطلق برنامجها الصيفي للطلبة الأحد

الشارقة 24 – وام:





تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج الصيفي لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، الأحد المقبل، تحت شعار "معاً لصيف أجمل" وتستمر حتى 12 يوليو المقبل مستهدفة الطلبة الذكور من الفئة العمرية 10- 15 عاماً، لتنمية الفكر الإبداعي لديهم وتعزيز سلوك العمل الجماعي وروح الفريق.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة حرص الهيئة على توفير بيئة تعليمية ملائمة لتطوير قدرات الطلبة خلال العطلة الصيفية وتنمية مواهبهم والترفيه عنهم واستثمار أوقات فراغهم من خلال المحاضرات التوعوية الهادفة والورش العلمية والإبداعية والابتكارية إلى جانب العديد من النشاطات الأخرى.

وتعمل هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على الحفاظ على البيئة وحمايتها وتنمية حس المسؤولية البيئية لدى جميع أفراد المجتمع وخاصة الأجيال القادمة وتنميتهم فكرياً وعلمياً وثقافياً وسلوكياً لإعداد جيل واعد يحافظ على ممتلكات وطنه من أرض وفكر وعلم وتراث.