خولة الملا: الشارقة حاضرة دائماً في قضايا الطفولة

الشارقة 24 - محمود سليم:





صرحت سعادة خولة الملا، رئيسة لجنة استضافة الشارقة لمقر البرلمان العربي للطفل، بأن إمارة الشارقة حاضرة دائماً في قضايا الطفولة والأسرة، بفضل دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؛ في دعم هذه الفئات.

وأشارت الملا، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن الشارقة تهتم أيضاً بالأطفال من ذوي الإعاقة، واللاجئين، مضيفة "هذا ما يجعلنا أكثر فخراً باحتضان الشارقة للبرلمان العربي للطفل".

وأكدت أن هذا البرلمان يعد إضافة في دعم قضايا الطفولة في الوطن العربي والعالم، يناقش من خلاله الأطفال قضاياهم وهو ما ينعكس على الأمن والاستقرار والسلام العربي والعالمي، ويساعد على عمق ودعم التواصل مع رجال المستقبل، مشيرة إلى أن تكريم المتعاونين والمساهمين في هذا الملف، يجعلنا أكثر مسؤولية حول قضايا الطفولة.