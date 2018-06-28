"تخطيط الشارقة" تفوز بجائزة الابتكار الحكومي المتميز 2018

الشارقة 24 – وام:





فازت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بجائزة الابتكار الحكومي المتميز الصادرة عن أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية 2018 عن خدمتها الذكية "تثبيت العلائم وتحديد المناسيب الذكية".

جاء ذلك خلال حفل تسليم الجوائز للهيئات والدوائر الفائزة الذي أقيم في دبي بحضور وفود من السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان إضافة إلى وفد من الدولة وبمشاركة 47 مشروعاً في مختلف فئات الجائزة.

تسلم الجائزة عن دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة كل من المهندس علي المهيري مدير إدارة المساحة والمهندس يوسف آل علي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة - شرطة دبي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية وأعضاء الوفود المشاركة.

وأعرب سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة عن سعادته بحصول الدائرة على الجائزة، مثمناً الدور الإيجابي لإدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية وإدارة المساحة، شاكراً لهم تفانيهم وإبداعهم في تطوير الخدمات بما يتوافق مع رؤية الدائرة في تحقيق بيئة عمرانية مثلى عبر تقديم أفضل المعاملات الإلكترونية والذكية وأسهل الحلول وأبسط الاجراءات لإسعاد المراجعين.

وأشار إلى أن تطوير خدمة "تثبيت العلائم وتحديد المناسيب الذكية" أسهم في تسريع عملية تدشين المباني بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية وعزز من قدرة الدائرة على مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة الشارقة ووجه بابتكار أفضل الحلول لرفع مؤشرات الأداء وتحقيق سعادة المتعامل وتقديم خدمات تفوق التوقعات.

من جهته أوضح المهندس علي المهيري أن الخدمة الفائزة قد حققت المعايير الرئيسية للجائزة وتوافقت بشكل مثالي مع معطيات العمل بإدارة المساحة، لافتاً إلى أنها تتضمن أكثر من 5 مراحل يتم طلبها من شركات ومكاتب المقاولات في مراحل البناء تجاوزت أعدادها 1700 شركة ومكتب ما أسهم في تسهيل الإجراءات على المراجعين واختصر كثيراً من الوقت والجهد.