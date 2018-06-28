مطار الشارقة يجتاز المستوى الثالث في برنامج التقليل من الانبعاثات الكربونية

الشارقة 24:

اجتاز مطار الشارقة المستوى الثالث في الحصول على شهادة الاعتماد العالمية في برنامج التقليل من الانبعاثات الكربونية، ليصبح بذلك أول مطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثالث مطار في منطقة الشرق الأوسط الذي يحصل على هذا المستوى.

وتمّ الإعلان عن هذا الإنجاز خلال اجتماع مجلس المطارات الدولي في اليابان - ناريتا، حيث تمت خلاله الإشادة بإنجازات مطار الشارقة وجهوده في مجال الحد من انبعاثات الكربون، ضمن إطار برنامج إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي يمثّل الشهادة الوحيدة المعترف بها فيما يتعلق بإدارة انبعاثات الكربون للمطارات.

وأشاد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، بحصول المطار على شهادة الاعتماد في التقليل من الانبعاثات الكربونية للمطارات من مجلس المطارات العالمي "المستوى الثالث"، مؤكداً أن هذا الاعتماد يوضح مدى التزام المطار بخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تبني العديد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، والتي تندرج ضمن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ورؤية 2021.

وقال سعادته: "ضمن المستوى الثالث للشهادة، نجح مطار الشارقة في التعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإحراز هذا الإنجاز، حيث تعاونت كل من شركات الطيران ووكلاء خدمات المناولة الأرضية ومزودو خدمات الوقود ووكلاء المستلزمات الغذائية وغيرها من الجهات المعنية، مع خطة المطار الموضوعة للحد من انبعاثات الكربون، الأمر الذي أدى إلى تحركهم جميعاً لتبني نهج استراتيجي وشامل لإدارة الانبعاثات".

وأضاف المدفع: "بدأنا بخطة عمل جديدة لتحقيق المستوى الثالث والحصول على شهادة الاعتماد بعد حصول المطار بشكل مباشر على "المستوى الثاني" من اعتماد الانبعاثات الكربونية، وسنركز جهودنا الآن على الوصول إلى المستوى الرابع وهو الحيادية، والذي يعتبر مستوى خالياً من الانبعاثات الكربونية، من خلال إعداد الخطط المحكمة بالتعاون مع متخصصين للوصول إلى هذا المستوى خلال فترة زمنية قصيرة".

وأضاف باتي تشاو، المدير الإقليمي لمؤسسة ACI في آسيا والمحيط الهادئ: "أود أن أهنئ مطار الشارقة على تحقيقه للمستوى الثالث من برنامج التقليل من الانبعاثات الكربونية، حيث يبرز هذا الاعتماد مدى التزام المطار بشكل مستمر بالعمل بطريقة مستدامة بيئياً، ويشجع المطارات الأخرى على ممارسة وتحقيق أعلى المعايير في الحد من انبعاثات الكربون".

وبهذا الاعتماد تمت إضافة مطار الشارقة إلى خريطة أهم المطارات في العالم التي حصلت على هذه الشهادة مثل مطار سيدني، ومطار برسبين في أستراليا ومطار الملكة علياء في الأردن.