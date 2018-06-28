ندى عسكر تشيد بجهود فريق عمل دورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نظمت اللجنة العليا لدورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات – الشارقة 2018 حفل تكريم للمشاركين والداعمين والمساهمين في إنجاح الدورة.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، رفعت سعادة ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على رعايتهم الكريمة للحفل الختامي للجهات المساهمة في إنجاح النسخة الرابعة من الدورة.

وأضافت النقبي: "أتوجه أيضاً بالشكر إلى جميع اللجان وفريق العمل الذي عمل بجد ونجح في إخراج النسخة الرابعة بأفضل صورة"، كما توجهت النقبي بالشكر للاعبات وأولياء أمورهن الذين كان لهم الفضل الكبير في نجاح دورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات – الشارقة 2018.