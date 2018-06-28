صقر القاسمي يشيد بجهود جواهر القاسمي اللامحدودة للرياضة النسائية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نظمت اللجنة العليا لدورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات – الشارقة 2018 حفل تكريم للمشاركين والداعمين والمساهمين في إنجاح الدورة في قاعة الجواهر للمناسبات، بحضور نخبة من المسؤولين الرياضيين.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، توجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على دعمها اللامحدود للرياضة النسائية، كما توجه بالشكر إلى الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة العليا، وإلى سعادة ندى عسكر نائب رئيس اللجنة، وإلى جميع المشاركين والمساهمين في إنجاح الدورة التي خرجت بالشكل المطلوب الذي يليق بالإمارة الباسمة.

كما توجه رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر إلى جميع اللاعبات اللواتي حصدن العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، متمنياً التوفيق للجميع ومزيد من النجاح والتوفيق.