مراكز أطفال الشارقة تُنمي مهاراتهم في العطلة الصيفية

الشارقة 24:

أعلنت مراكز أطفال الشارقة، عن إقامة عدد من المعسكرات خلال العطلة الصيفية للأطفال، من أبرزها: المعسكر الصيفي الثاني عشر "أكون"، والذي سينطلق مطلع الشهر المقبل، بمركز الطفل في الرقة، ويستهدف الأطفال من الفئة العمرية من6-12سنة، ويسعى إلى تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية لهم وتطوير مهاراتهم.

وأشارت إلى أن معسكر "صيفي للأطفال"، والذي يقام بشكل سنوي، ويحمل هذا العام شعار "مغامرة في اليابان"، فسيقام خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبلين، ويستهدف أطفال المراكز والجمهور، ضمن الفئة العمرية من 6-12 سنة، بمركزي الطفل في الحيرة والخالدية بمدينة الشارقة، ومركزي الطفل في البطائح والمليحة في المنطقة الوسطى.

ويتضمن المعسكر، باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة، التي تُتيح للأطفال فرصة استثمار أوقاتهم في العطلة الصيفية للمدارس، وكذلك تطوير مهاراتهم المختلفة واكتساب مهارات جديدة تُساهم في تنمية مواهبهم وتنشيط مداركهم وقدراتهم الفكرية والإبداعية والحركية، واكتشاف ميولهم ورغباتهم، بحزمة من البرامج التي سيحظون بها على مدى أيامها، منها: ورش الألعاب الذكية والتركيز، وورش فنية، وعلمية وثقافية ورياضية، ومهارات تعلم اللغات، بالإضافة إلى الرحلات والمغامرات الشيقة.

ونوهت مراكز أطفال الشارقة، إلى أن معسكر الصيف الرياضي، سيقام في الفترة من 5-16 من أغسطس المقبل، بمركز الطفل في حلوان، وسيتضمن مجموعة من الألعاب الرياضية كالدفاع عن النفس، والسباحة، والشطرنج، والألعاب المائية، والإنقاذ ومسابقات الكرات الهوائية، والمصارعة والتسلق، فضلاً عن المسابقات الرياضية الترفيهية، والورش التثقيفية.

وسيتم تنفيذ برامج صيفية متنوعة في جميع المراكز التابعة لأطفال الشارقة، تشمل الأنشطة الفنية والموسيقية والرياضية والثقافية ونحوها.

وقالت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة: "تنطلق المعسكرات والبرامج الصيفية هذا العام بحلة جديدة، وتحمل في طياتها العديد من المغامرات والأنشطة المميزة، والرحلات الترفيهية التي تُساهم في صقل المهارات الشخصية والقيادية لدى الأطفال، وتعزز لديهم روح العمل الجماعي".

وأضافت الكعبي: "تسعى أطفال الشارقة لاستثمار أوقات الأطفال خلال العطلة الصيفية للمدارس، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وذلك من خلال مختلف المعسكرات والبرامج الصيفية، كما تسعى إلى طرح سلسلة من الفعاليات التي يجد فيها الطفل كل ما يلبي طموحه وشغفه في شتى المجالات، وأبرز ما يميز المعسكرات الصيفية هذا العام وجود عنصر التنوع، كونها تركز على تعزيز المهارات الحركية والبدنية، والابتكارية والذهنية والفنية لديهم، واكتشاف الثقافات العالمية".

وأوضحت الكعبي، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار حرصنا لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر ومبدع للأطفال، بأعلى المعايير لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمراكز في التنمية البشرية والاستدامة، وتأهيل أجيال تتسلح بالعلم والمعرفة ولديها القدرة لمواجهة التطورات في مختلف مجالات الحياة".

وتُقام المعسكرات والبرامج الصيفية، بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية منها: القيادة العامة لشرطة الشارقة، ونادي الفتيات للشطرنج، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودائرة التنمية الاجتماعية في مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومجلس الشارقة الرياضي، ومتحف الاتحاد بدبي، والعربية للطيران، ومراكز ناشئة الشارقة، ومركز ميغا مول الشارقة، وفريق قمة التطوعي.