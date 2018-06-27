برلمان الطفل العربي يبحث مع الجامعة تنظيم وتأسيس مقره في الشارقة

الشارقة 24:

بحث أيمن عثمان باروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، مع السفيرة إيناس سيد مكاوي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، وتضافر الجهود المشتركة للتحضير لآليات عمل البرلمان وتأسيسه .

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد صدور قرار المجلس التنفيذي للإمارة، بإعارة باروت مستشار الشؤون البرلمانية في المجلس الاستشاري بالشارقة إلى البرلمان العربي للطفل، وتعيينه من قبل جامعة الدول العربية أميناً عاماً للبرلمان.

ورحب أيمن عثمان باروت، بالسفيرة إيناس سيد مكاوي، مؤكداً أهمية تعزيز العمل المشترك وتواصله، في ظل انتهاء أعمال لجنة الشارقة لاستضافة مقر البرلمان العربي للطفل، والجهود التي بذلتها إدارة المرأة والأسرة والطفولة في تدعيم تلك الجهود.

وأكد باروت تكامل الخطى وتسارعها، لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في افتتاح مقر البرلمان وإنجاز كافة الخطوات اللازمة لتأسيسه .

وتقدمت مكاوي، بجزيل التقدير والعرفان لراعي هذا المنبر الديموقراطي لأطفال العرب، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيرة إلى أن سموه يهتم بقضايا التنمية، ومنها تنمية الطفولة والنهوض بها في المنطقة العربية، وباركت لسموه هذه الاستضافة، وهنأت باروت على توليه منصب الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، متمنية له التوفيق والنجاح في أداء مهمة نبيلة لخدمة قضايا الطفولة العربية.

وبحث الجانبان، مختلف خطوات التحضير لآليات عمل البرلمان العربي للطفل، وملامح الخطة التنفيذية.