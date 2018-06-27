بلدية الشارقة تنفي وجود 400 عامل بلا مأوى في المدينة

الشارقة 24:





نفت بلدية مدينة الشارقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول وجود 400 عامل بلا مأوى، بعد إخلاء بناية بأمر قضائي، مشيرة إلى أن عدد العمال لا يتجاوز 15 عاملاً كانوا بانتظار فتح الشقق لأخذ مقتنياتهم، وهو ما حصل بالفعل.

وأكد خالد فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، في حديث لبرنامج الخط المباشر في إذاعة وتلفزيون الشارقة، استجابة البلدية لطلب تقدم به عمال يقطنون في بناية بمنطقة النباعة في الإمارة، لفتح الشقق واستخراج أوراقهم الرسمية وبعض مقتنياتهم، بعد أن تم إغلاقها وتسليمها للمالك، بناء على أمر قضائي صدر من المحكمة، وقامت البلدية بتنفيذه كونها جهة الاختصاص التي تقوم بتنفيذ مثل هذه القرارات.

وأشار إلى أن الفرق التابعة للبلدية كونها جهة تنفيذية، قامت بالتعاون مع شرطة الشارقة، بفتح الشقق وتسليم كل أوراق ومقتنيات العمال بنفسها وإعادة إغلاقها، حيث لا يسمح لهم العودة إليها، بموجب الأمر القضائي.

وأكد السويدي، أن فتح الشقق جاء أيضاً بناء على أمر المحكمة، بعد تقديم الطلب لها أصولاً وموافقتها عليه، وأشار إلى أن المكتب الاستثماري المستثمر للبناية تخلف عن سداد المبالغ المالية المترتبة عليه للمالك، ما أجبر المالك على اللجوء إلى القضاء وتسليمه البناية، وبالتالي فإن ما قامت به البلدية، هو تنفيذ قرار المحكمة، لتسليم البناية كاملة للمالك.

وشدد على أن بلدية مدينة الشارقة، لم تقم بإخلاء البناية بشكل مباشر، ومن دون سابق إنذار، مشيراً إلى أنه تم إشعار العمال بأن البناية سوف يتم إخلاؤها لتسليمها للمالك، وكان هذا الإنذار بتاريخ الثاني والعشرين من مايو الماضي، ثم قامت بوضع ملصق بضرورة إخلاء البناية خلال شهر من تاريخه، إلا أن العمال رفضوا الالتزام بالقرار، وسعوا إلى المماطلة في حزم أمتعتهم ومغادرة البناية.

وأعلن مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، أنه حرصاً من البلدية على أن يكون لدى العمال الوقت الكافي للإخلاء، أمهلتهم أسبوعاً إضافياً، وأخبرتهم أنه بنهايته سيتم إخلاء البناية منهم، ولكنهم ماطلوا وظلوا قاطنين فيها، ما أجبر البلدية على تنفيذ قرار المحكمة وإخراجهم فوراً بعد انتهاء المهلة، لافتاً إلى أن البناية والمنطقة جميعها لا يسمح بها مساكن العمال، لأنها مخصصة لسكن العائلات فقط، وأن المكتب المستثمر أخل بشروط الإقامة، وأن معظم هؤلاء العمال من المخالفين لشؤون الإقامة في الدولة.

ودعا خالد فلاح السويدي، وسائل الإعلام المختلفة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بعيداً عن الشائعات والأخطاء، مشيراً إلى أن مكاتب البلدية تفتح أبوابها لجميع الإعلاميين، وأعرب عن أسفه لعدم تحري الدقة في نقل المعلومات والإساءة للبلدية ولإمارة الشارقة، وأكد أن حقوق العمال محفوظة ومصانة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشيراً إلى أن البلدية تدرس كل الخيارات المتاحة للرد على مثل هذه الشائعات والافتراءات بحقها، وإيقاف التعدي على عمل المؤسسات الحكومية والتدخل في عمل السلطات القضائية بالإمارة.

وأكد السويدي أن البلدية تراقب وتنظر بعين الرحمة والرأفة، إلى كل الحالات الإنسانية، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشدداً على أن الشارقة إمارة صديقة للعائلة وبيئة آمنة لسكن جميع المواطنين والمقيمين.