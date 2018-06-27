"موارد الشارقة" تُحفّز قدرات موظفي دائرة الحكومة الإلكترونية

الشارقة 24:





ضمن خطط تطوير رأس المال البشري، نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "أنماط الشخصية"، لموظفي دائرة الحكومة الإلكترونية.

ويندرج هذا البرنامج، ضمن منظومة برامج التدريب التي تنفذها الدائرة بطلب الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة، تلبية لاحتياجاتها المدروسة في التدريب.

وأقيم البرنامج التدريبي بمقر فرع دائرة الموارد البشرية في الدفين، وقدمه المحاضر سيف المطوع لمدة 5 أيام، ويهدف لتعميق النظرة إلى الذات، وما تمتلك من مهارات وقدرات، وتعريف الموظفين بأنماط الشخصية وماهيتها، وأهمية التعرف عليها، وتعزيز التواصل المثمر مع الذات، وقراءة العقل وتحقيق التميز .

وتسعى دائرة الموارد البشرية، من خلال تنفيذ برامجها التدريبية، إلى مواكبة احتياجات المؤسسات والجهات وطلباتهم، التي تتشكل وفق حاجات العمل المتجددة في مختلف المجالات، وتصمم وفق طبيعة عمل الجهة وخصوصيتها الذاتية.

بدورها، تركز دائرة الحكومة الإلكترونية، على تنمية موظفيها مهنياً، كونهم نقطة الانطلاق الأولى، وأساس الإبداعات والابتكارات، وصانعي الإنجازات والنجاح على اختلاف مواقعهم في السلم الوظيفي.

ويدعم البرنامج أهداف الجهتين، في تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، ونقل المعارف والمهارات والخبرات للموظفين، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير رأس المال البشري وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.