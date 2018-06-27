بلدية الشارقة تواصل مساعيها للتحول الرقمي الذكي

الشارقة 24:





تواصل بلدية مدينة الشارقة، التحول الرقمي في كل خدماتها وقطاعاتها وتعاملاتها، من خلال برنامج "سابق" لتحويل بيئة العمل إلى بيئة رقمية ذكية بالكامل، ترسيخاً لثقافة الابتكار، وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارة، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية البلدية، لتقديم كل خدماتها بسهولة ويسر والعمل على مدار الساعة، لتحقيق أعلى معدلات السعادة والإيجابية.

وأكد عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي ورئيس فريق التحول الرقمي في البلدية، أن البلدية تسير بخطى ثابتة نحو التميز، وتقديم خدماتها بالشكل الأمثل، وتسهيل التعامل بين إداراتها وأقسامها المختلفة، لدفع عجلة التطور والنمو، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في العمل بطريقة إبداعية مبتكرة، تخطو بها البلدية خطواتها نحو التحول الرقمي الذي بات المحرك الرئيسي للعمل في مختلف المجالات.

وقال القايدي: إن إطلاق منصة موحدة تواكب التطور الرقمي والتقني، تهدف إلى زيادة الكفاءة والفاعلية وإسعاد المتعاملين، ومواكبة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي للحكومة المحلية والاتحادية، وتحقيق استراتيجية البلدية للتحول الرقمي، بتوفير بيئة عمل أفضل للخدمات المؤسسية، ومنصة موحدة لإسعاد المتعاملين، وتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية الأخرى كتبسيط خدمات المتعاملين، وتقليل الأخطار المتعلقة بالإجراءات وأمن المعلومات، وتقديم خدمات وعمليات إبداعية من خلال معلومات حديثة، والسرعة في إنجاز المعاملات، والدقة في تنفيذ العمليات الداخلية والخارجية، وتطوير الإجراءات المالية، فضلاً عن تمكين الموظفين.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية من البرنامج، تعتبر مرحلة استكشاف، والتي سيتم الانتهاء منها مع نهاية الشهر المقبل، وتم خلالها تقديم خطة متكاملة من قبل كل إدارة من الإدارات في البلدية، وتحقيق الرؤية المستقبلية، بتقديم أفكار إبداعية تتناسب مع طبيعة العمل والتحول الكبير، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية من هذا المشروع، شملت العديد من ورش العمل التي تم تنظيمها لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وشرح أهمية هذا التحول، وضرورة التفكير في كيفية مواكبته وأهميته في توفير الوقت والجهد، وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل، وسير العمل بطريقة إبداعية.