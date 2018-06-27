شرطة الشارقة تُكرّم خبيراً في مختبرها الجنائي

الشارقة 24:





كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح الأربعاء، الخبير الدكتور معتصم إبراهيم سليمان العامل بمختبرها الجنائي، بحضور العميد أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر، لجهوده المخلصة خلال فترة عمله.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة، عن خالص شكره للخبير، تقديراً لجهوده المخلصة ومساهمته في تطوير العمل خلال مدة خدمته، التي كانت مثالاً للجد والإخلاص والتفاني، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود كافة العاملين، خلال مسيرتهم في الحياة العملية، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال حياته المقبلة.

بدوره، أعرب الخبير الدكتور معتصم إبراهيم سليمان، عن سعادته بهذا التكريم، وشكر الجميع على حسن المعاملة طيلة فترة عمله.