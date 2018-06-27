4436 ذبيحة أنجزها مسلخ الذيد خلال رمضان والعيد

الشارقة 24:





كشفت بلدية مدينة الذيد، أن مسلخها البلدي استقبل 4436 ذبيحة متنوعة، وذلك خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ما بين أغنام وماعز وجمال وأبقار، مشيرة أن المسلخ شهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة.

وأكدت البلدية أهمية الذبح في المسلخ البلدي لضمان الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، وذلك حفاظاً على صحة أفراد المجتمع وفي الوقت ذاته الاستفادة من خدمات المسلخ التي توفر الراحة والطمأنينة بشأن اللحوم المستهلكة.

وأكد أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة العامة في بلدية مدينة الذيد، أنه خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، استطاع المسلخ أن يلبي احتياجات السكان، مشيراً إلى قدرة المسلخ البلدي وجاهزيته على أعلى مستوى ووفقاً لأفضل المعايير الصحية لتلبية احتياجات الجمهور ومواجهة الطلب المتزايد خاصة خلال فترات المناسبات والأعياد، منوهاً إلى أهمية إجراء الفحص البيطري من أجل تجنب انتشار الأمراض واستشارة الطبيب البيطري المتواجد باستمرار في سوق المواشي والمسلخ لتقديم النصح في كل ما يهم صحة الجمهور وقراءة نشرات التوعية المتوفرة في صالة انتظار الجمهور داخل المسلخ.

وأضاف الطنيجي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص بلدية مدينة الذيد على توفير أفضل المعايير والخدمات في المسلخ البلدي، بهدف حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والمستهلكين من خلال توفير الإمكانات الفنية والكوادر المؤهلة لتقديم خدمات تجهيز الذبائح، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الصحية وإيجاد آلية مرنة في التوقيت تناسب الجميع، حيث توفر البلدية قصابين مؤهلين ذوي كفاءة عالية حاصلين على شهادات لياقة صحية، يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع اللحوم للمحافظة على سلامتها، مما يحقق رؤية البلدية في هذا المجال والرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والبيطرية للجمهور وفق أحدث المعايير والاشتراطات.

وشدد الطنيجي على ضرورة الالتزام بعدم الذبح في البيوت أو الأماكن العامة أو أي مكان خارج المسلخ البلدي بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري حفاظاً على صحة الجمهور وعائلاتهم من الأمراض الناتجة عن تلوث اللحوم إذا ما تمت عمليات الذبح في الأماكن العشوائية أو انتقال الأمراض من القصابين الجائلين لما يمكن أن يحمله هذا القصاب الجائل من أمراض قد تكون معدية مع فقدان صاحب المواشي لحقه في اجراء الفحص البيطري على ذبائحه.