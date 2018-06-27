طرق وشرطة الشارقة تناقشان متطلبات الشارع المروري

الشارقة 24:





انطلاقاً من استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، عقدت لجنتها المشتركة مع هيئة الطرق والمواصلات، صباح الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً لتسيير حركة المرور، بحضور المهندس سليمان الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق، والمقدم محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة ذات الاختصاص.

وناقش المجتمعون، المقترحات المتعلقة بالسلامة المرورية، للوقوف على آخر المستجدات المرورية، ومتطلبات الشارع المروري، وأوضاع الطرق الجديدة، والتحويلات المرورية والطرق في الإمارة.