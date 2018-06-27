شرطة الصجعة تُعزز قيم التكافل المجتمعي

الشارقة 24:





تزامناً مع عام زايد، نظم مركز شرطة الصجعة الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة "سقيا الماء"، بتوزيع مياه الشرب والمشروبات الباردة على شريحة كبيرة من العمال المنتشرين بالمواقع الإنشائية والطرقات المختلفة، بمنطقة الصجعة الصناعية.

وقال الرائد طارق الأحبش مدير فرع الشرطة المجتمعية بالمركز: إن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية لشرطة الشارقة، بهدف ترسيخ دورها الإيجابي تجاه المجتمع، وتأكيداً على القيم الإنسانية النبيلة التي تحرص عليها، من خلال سعيها الدائم للتواصل مع كافة الشرائح، تعزيزاً لقيم التكافل والتراحم، وبناء جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع.

وأبدى عدد من العمال سعادتهم بهذه المبادرة، وقدموا شكرهم لشرطة الشارقة، على تعزيز القيم النبيلة في المجتمع.