"مالية الشارقة" تفوز بجائزة أفكار للابتكار الحكومي المتميّز لعام 2018

الشارقة 24:





فازت دائرة المالية المركزية بالشارقة بجائزة "أفكار" للابتكار الحكومي المتميّز للعام 2018، التي تقدمها أكاديمية جوائز التميّز، وذلك عن نظام "المحاكاة الذكي" الذي يتيح التواصل بين مستخدمي النظام المالي الحكومي "تكامل" وإدارة النظام، بطريقة آمنة وسريعة وسهلة، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي الحكومي بإمارة الشارقة.

وتسلّمت الدائرة درع الجائزة خلال الحفل الذي أقيم، مساء الثلاثاء، في فندق انتركونتننتال دبي فيستيفال سيتي، بحضور حسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في الدائرة، وهدى الياسي مدير إدارة النظام المالي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات من مختلف الجهات الحكومية.

ويتيح نظام المحاكاة الذكي "ERP Chatting" الخاص بالنظام المالي الحكومي "تكامل" الذي طورته دائرة المالية المركزية، بإجراء المحادثات، كتابياً أو صوتياً، بين مستخدمي "تكامل" والمشرفين على النظام، ومن ثم تحليلها والرد عليها، ويتميّز بكونه شبيهاً بتطبيق "واتس آب" الشهير، وبالتالي فهو لا يتطلب تدريباً مسبقاً.

ويستهدف النظام جميع مستخدمي النظام المالي "تكامل"، ولكنه يركز في نسخته الأولى على الإدارات العليا بالجهات الحكومية، ويسمح لها بالتواصل مع إدارة الموازنة وإدارة الحسابات وقسم الموردين، فيما سيتم إتاحة استخدامه في النسخة الثانية لجميع الجهات الحكومية بالشارقة التي تطبق نظام "تكامل".

وقال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: "نحن سعداء لفوزنا بهذه الجائزة المرموقة ضمن جهودنا لبناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وإسعاد المتعاملين والتسهيل عليهم، وهو ما تحقق بفضل التزامنا برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبجهود كوادرنا البشرية، الموهوبة والمبدعة".

وأكد الصايغ أن "نظام المحاكاة الذكي" يعد واحداً من أحدث الأنظمة والبرامج والتطبيقات الذكية والإلكترونية التي تطبقها دائرة المالية المركزية لتسهيل التعامل بنظام "تكامل"، وبالاعتماد على تقنيات مبتكرة تواكب أحدث التطورات، وتحافظ في الوقت ذاته على معايير الخدمة المتميزة التي تشمل السرعة والسهولة والأمان، مشيراً إلى أن الابتكار الجديد يسهم في تعزيز الخدمات الموجهة للمستفيدين من المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وتأتي جائزة "أفكار" للابتكار الحكومي العربي المتميّز في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق الفعاليات المتخصصة بالابتكارات الموجهة إلى خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، لتطوير العمل الحكومي على أسس مبتكرة تنسجم مع أهداف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وكانت الدائرة قد فازت بجائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية لعام 2017، في مجال خدمة تسجيل الموردين والمقاولين، كأفضل خدمة إلكترونية حسب المعايير المعتمدة للجائزة التي تنظمها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية. وتعد هذه الخدمة من البرامج والأنظمة الإلكترونية المتميزة التي تقدمها الدائرة لتسهيل إجراءات التسجيل كمورد أو مقاول معتمد للتعامل مع دوائر حكومة الشارقة.