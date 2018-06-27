"الشارقة لإدارة الأصول" تحتفي بصيادي الأسماك في سوق الجبيل

الشارقة 24:





نظمت إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أمس الثلاثاء، حفل غداء لأعضاء جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك في سوق الجبيل بإمارة الشارقة، بحضور كل من سعادة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، والمهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل، وعمر عبد العزيز تريم مدير قطاع الأسماك، وعمران علي الشامسي رئيس جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد من أعضائها، حيث جاء الحفل احتفاءً بجهودهم المثمرة وتقديراً لدورهم في تلبية احتياجات المستهلكين.

وفي كلمته التي افتتح بها الحفل، أشاد سعادة وليد الصايغ بالدور الذي يقوم به الصيادين في إثراء التنوع والأمن الغذائي لسكان الإمارة، وتلبية احتياجات المستهلكين وزوار سوق الجبيل، وقال: "لطالما حظي صيادي إمارة الشارقة، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يسعى دائماً إلى تقديم يد العون لهم، بهدف المحافظة على هذه المهنة التي تعد واحدة من أبرز المهن التراثية في الدولة".

وأكد الصايغ أن مثل هذه الأحداث تعمق العلاقة بين سوق الجبيل وجمعية الصيادين، التي طالما التزم أعضاءها بالمعايير التي وضعتها إدارة سوق الجبيل، فيما يتعلق بنوعية الأسماك وكمياتها وطرق شرائها وبيعها في السوق، وهو ما انعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء داخل السوق، ورفع من معدلات زوار قسم الأسماك في السوق.

وتوجه الصايغ بالشكر الجزيل إلى كافة إدارة الجمعية وأعضائها على ما يبذلونه من جهد، في سبيل حماية مهنة الآباء والأجداد.

من جهته، قال عمران علي الشامسي رئيس جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك: "نحن نفخر بالعلاقة التي تربطنا بسوق الجبيل الذي لطالما يقدم لنا الدعم والتسهيلات التي نحتاجها في عمليات توريد الأسماك، ونأمل خلال المستقبل، أن تزداد هذه العلاقة قوة وصلابة".

وشهد الحفل في اختتامه تكريم شركة الشارقة لإدارة الأصول، لرئيس وأعضاء جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، حيث تم منحهم شهادات تقدير لتجاوبهم وتعاونهم مع إدارة سوق الجبيل، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى واحد من معالم الشارقة البارزة التي يقصدها سكان الإمارة وزوارها من أجل التزود باحتياجاتهم الغذائية، من الأسماك والخضار والفاكهة واللحوم.