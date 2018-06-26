"شؤون الضواحي" تنظم اللقاء الثالث من "جلسات المعرفة"

الشارقة 24:

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، وفي إطار تعاونها مع مجلس الشارقة للشباب، اللقاء الثالث من مبادرة "جلسات المعرفة"، والتي جرى إطلاقها بهدف توفير منصة للالتقاء بعقول الشباب في مختلف مناطق الشارقة، والتباحث في الأمور المعرفية التي تشكل حاجة هامة في فضاءات المعرفة والثقافة.

وتحت عنوان "الدراسة بالخارج.. طموح وتحديات"، أقيم اللقاء الثالث من "جلسات المعرفة"، في مجلس ضاحية مويلح بمدينة الشارقة، وقدمها الشاب الإماراتي الدكتور سعيد بن صفوان، وحضرها سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وأعضاء مجلس الشارقة للشباب وعدد من كبار المسؤولين ونخبة من شباب الإمارات.

وتناول المحاضر الدكتور سعيد بن صفوان عدداً من الموضوعات والمحاور التي قدم فيها الرؤى بشأن الدراسة في الخارج وأهمية التحضير لها واختيار التخصص والجامعة المناسبة بما يتوافق مع نظم التعليم العالي، علاوةً على تناوله لأهم التحديات التي تواجه الطلبة وطرق التكيف معها.

وأثنى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي على جهود مجلس الشارقة للشباب وتعاونهم الكبير في تنظيم جلسات المعرفة، معرباً عن تقديره للمتحدث سعيد بن صفوان، متمنياً لكافة شباب وشابات الوطن مواصلة التعلم والتطور.

بعدها قدم سعادة خميس بن سالم السويدي يرافقه الشيخ ماجد القاسمي درعاً للدكتور سعيد بن صفوان تقديراً لدوره في إلقاء المحاضرة.