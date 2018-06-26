هنادي السويدي: دراسة 158 حالة في "الشارقة لصعوبات التعلم" وتأهيل 54

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلنت هنادي السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن المركز سجل، خلال العام الأكاديمي 2016 - 2017 ، 280 حالة من ذوي صعوبات التعلم، مشيرة إلى أنه تم دراسة 158 حالة منها.

وأشارت السويدي، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" بمناسبة إطلاق المركز لتقريره السنوي، أنه تم عقد برامج أكاديمية وبرامج خدمات تأهيلية لـ 54 حالة، مع عقد 6 ورش توعوية.

وأوضحت أن المركز نظم أيضاً خلال العام الأكاديمي الماضي، فعاليتين لتوعية الجمهور، و4 محاضرات، بالإضافة إلى المؤتمر الأول لصعوبات التعلم، مشيرة إلى أن إجمالي الحضور بلغ 1199 شخصاً من أولياء الأمور والأخصائيين والمتخصصين.

وأضافت مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات الأساسية، وهي: تقييم وتشخيص حالات الأشخاص ذوي صعوبات التعلم، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد، والإشراف على سير العملية التعليمية للمنتسبين.

واستكملت هنادي السويدي، حديثها "المركز يهتم أيضاً بمتابعة تدريب الكوادر المتخصصة في المجال التعليمي والتربوي، وبرامج التدخل المبكر والإرشاد الأسري، وبرامج الإرشاد الوظيفي، والدعم وبرامج الدعم الاجتماعي والنفسي، وبرامج المناصرة الذاتية، وخدمات التقنيات المساندة، والعلاج الوظيفي".