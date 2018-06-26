مجلس الشارقة الرياضي يوقع على شهادة "وعد" لمبادرة "ساعة الترشيد"

الشارقة 24:

استقبل عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، يوم أمس الإثنين، وفداً من كهرباء ومياه الشارقة، ضمن مبادرة "ساعة ترشيد"، برئاسة المهندسة غادة جمعة مدير إدارة الترشيد، وعضوية راشد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد، وموزة بن دخين رئيس قسم الاتصال والشراكات.

وتم خلال اللقاء، التوقع من قبل مجلس الشارقة الرياضي، على شهادة "وعد" لمبادرة "ساعة" التي تستهدف نشر ثقافة الترشيد وتخفيض الطاقة، حيث تم تخصيص ساعة الترشيد في أول يوليو من كل عام من الساعة 2:30 إلى 3:30 ظهراً للفت الانتباه إلى أهمية ترشيد الاستهلاك وتوجيه رسالة لقادة وشعوب العالم بأهمية هذه القضية الحيوية.

وأشاد عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، بالمبادرة التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً وحققت مردوداً ملموساً في معدلات استهلاك الطاقة.

وأكد الحزامي التزام واستعداد المجلس التعاون مع مختلف الجهات لتنفيذ المبادرة، مشيراً إلى أن ثقافة ترشيد الاستهلاك مسؤولية مجتمعية ملزمة لكافة الفئات والشرائح.

ووعد بأن تعمل إدارات الخدمة المجتمعية وإدارة الاتصال المؤسسي بالمجلس وإدارة الدعم المؤسسي متمثلة بقسم إدارة المنشآت الرياضية جنباً إلى جنب مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لدعم المبادرة، وذلك من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة سعياً لتوعية مختلف الشرائح المجتمعية والفئات العمرية بأهمية المبادرة ونشر ثقافة تخفيض الاستهلاك والترشيد.

من جانبها، استعرضت غادة جمعة مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، خطط واستراتيجية الهيئة الخاصة بإدارة الأحمال خلال أوقات الذروة، مؤكدة أن استراتيجية الهيئة لتنفيذ المبادرة تتضمن أسساً ومعايير محددة لإحداث تغيير في المفاهيم الخاصة باستخدامات الطاقة.