مستشفى القاسمي ينقذ قدم مريض من "البتر المحقق"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تمكن فريق جراحة التجميل بمستشفى القاسمي بإشراف د. صقر المعلا نائب مدير مستشفى القاسمي، رئيس قسم التجميل، ود. صفوت الحسيني استشاري جراحة التجميل ورئيس وحدة الجروح بالمستشفى، من إنقاذ قدم مريض في العقد الخامس من البتر المحقق، والذي حضر إلى قسم الطوارئ عقب إصابته بتهتك تام في قدمه اليمنى، وسحق كامل لأصابع قدمه نتيجة مرور عجلات شاحنة ضخمة عليها أثناء أدائه للصلاة على جانبي الطريق، حيث قرر الفريق بتر القدم لإنقاذ حياته.

خياطة الأنسجة والجروح

وخاض الفريق الطبي المعالج تجربة إنقاذ القدم حيث قام د. صفوت الحسيني في اليوم التالي بعمليات جراحية عديدة للمريض المصاب أعاد فيها خياطة الأنسجة والجروح مع الحفاظ على أعصاب القدم حتى لا يصاب المريض بالشلل وليتمكن من تحريك قدمه، حيث يرقد المريض حالياً تحت الرعاية بالمستشفى.

ربع مليون مريض حول العالم

وقال د. الحسيني: بعد فحص الحالة قررت أن أتولى علاجها دون بتر القدم وذلك باستخدام دواء جديد اسمه (هيبربروت بى 75) سبق لنا مؤخراً أن أنقذنا به قدم مريض يعاني من قرحة حادة من قرح القدم السكرى من الدرجة الرابعة كان سيتم بترها بشكل مؤكد، والدواء عبارة عن حقن تحتوي على معامل نمو الأنسجة البشرى، وتحقن في الأنسجة المصابة خاصة قرح القدم السكرية الحادة لتسرع من نمو الأنسجة وليلتئم الجرح في زمن قياسي، وهذا الدواء هو الوحيد في العالم و ليس له بديل، ورغم أنه يستخدم منذ 2006 في العديد من دول العالم إلا أنه لم يصل إلى المنطقة العربية إلا قبل أشهر قليلة، وهذا المنتج وأمثاله يسمى بالمستحضر الصيدلاني الحيوي (بايوفارما سيوتيكال) وهو عالي التكلفة في إنتاجه نظراً لتعقيدات تصنيعه تقنياً، وتم تسجيل هذا الدواء في كوبا سنة 2006، وفي معظم دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الأخرى مثل روسيا وتركيا والجزائر والمغرب والكويت، وقد أجريت عشرات الدراسات السريرية الطبية خلال السنوات الماضية وقد أثبتت فاعلية عالية لهذا الدواء وقدرته على شفاء قرح القدم السكري المستعصية ومنع بتر القدم في 92% من الحالات التي كان من المقرر بترها قبل استخدامه، وتشير الإحصائيات بأنه قام بعلاج أكثر من ربع مليون مريض حول العالم بنجاح خلال العشر سنوات الماضية.

نمو الأنسجة المتهتكة

وأضاف الحسيني: بدأنا حقن المريض بحقن "هيبربروت بى 75" التي أثبتت فعاليتها وبفضل المتابعة الطبية الدقيقة والأساليب الحديثة في الجراحة التي وفرها الفريق الطبي الجراحي، حيث بدأت الأنسجة المتهتكة في النمو من جديد بسرعة قياسية وفرت الكثير من المال على المريض والكادر الطبي بالمستشفى والدولة، وكذلك وفرت الكثير من الوقت، إذ أنه وفي خلال 43 يوماً فقط، وباستعمال 7 حقن فقط من دواء (الهيبربروت بى 75) حدثت المعجزة الطبية، وتم نمو الأنسجة بشكل ممتاز وكذلك تم الحفاظ على الأعصاب مما مكن المريض من تحريك قدمه طوال فترة العلاج وأصبح جاهزاً لتجري له زراعة الجلد ليغطي بها الأنسجة الملتئمة، هكذا أصبحت قدم المريض بعد العلاج في زمن قياسي جاهزة لزراعة الجلد وذلك بأخذ شرائح دقيقة من ساق المريض السليمة وإعادة زراعتها في القدم المصابة وتم ذلك بنجاح، وخلال 90 يوماً وهى فترة زمنية قياسية بكل المعايير الطبية والعلمية، استطاع المريض أن يتحرك ويقف على قدميه مرة أخرى.