"التدخل المبكر" يحتفل بتخريج 27 طفلاً من ذوي الإعاقة

الشارقة 24:

نظم مركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية يوم الأحد الماضي، حفل تخريج لـ 27 طفلاً من ذوي الإعاقة ممن أنهوا سنواتهم الخمس في المركز، ليتم بعد ذلك دمج بعضهم في روضات وحضانات غير ذوي الإعاقة، والتحاق بعضهم بمدرسة الوفاء لتنمية القدرات أو مركز الشارقة للتوحد.

وقال محمد فوزي مدير المركز، إن المركز بدأ بتقديم خدماته للأطفال ذوي الإعاقة منذ العام 1993 كأول مركز متخصص من نوعه في مجال التدخل المبكر في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، استفاد من خدماته 3095 طفلاً، منهم 249 طفلاً خلال العام الدراسي المنصرم فقط، موضحاً أن من أهم هذه الخدمات المقدمة في المركز الإرشاد الأسري والتدريب المنزلي، خدمات الفصول التعليمية والتدريبية، الخدمات المساندة مثل علاج النطق واللغة والعلاج الطبيعي والوظيفي بالإضافة إلى الخدمات النفسية والاجتماعية ومتابعة دمج الأطفال في رياض الأطفال والحضانات.

وأوضح فوزي أن المركز نظم خلال العام الدراسي الحالي برنامجاً للمسح والكشف في إمارة الشارقة، شمل 1047 طفلاً في حضانات حكومة الشارقة ومجلس الشارقة للتعليم وحضانات فروع أندية الفتيات ومؤسسة التمكين الاجتماعي ودار الأمان ودار رعاية الطفل الاجتماعية، موضحاً أن برنامج المسح شمل الفحص النمائي للأطفال وفحص القدرات البصرية باستخدام جهاز "سبوت فيجن"، وعمليات القياس السمعي على يد مجموعة من الاختصاصيين حيث تم تقييم قدرات الأطفال النمائية وتحديد القدرات الخاصة بهم وتحديد من لديهم تأخر في النمو أو في دائرته وبالتالي تحويلهم إلى خدمات التدخل أو متابعتهم لتأكيد التطور السليم لهم.

وأكد مدير مركز التدخل المبكر، أن نتائج برنامج المسح أفضت إلى وجود 167 طفلاً بحاجة إلى خدمات التدخل المبكر، حيث تم إبلاغ ذويهم بضرورة مراجعة المركز أو غيره من المراكز المتخصصة كل حسب حالته.

وقال إن مركز التدخل المبكر قام في العام الدراسي 2017 ـ 2018 بنقل خبرته في مجال تطبيق نظام القياس والتقييم والبرمجة للأطفال دون سن السادسة "النسخة العربية"، وهو عبارة عن برنامج متخصص بالتدخل المبكر ترجمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حيث تم نقل هذه الخبرة إلى فروع المدينة وعدد من المراكز المتخصصة في الدولة بالإضافة إلى نقل خبرته في برنامج المسح وتدريب الكوادر.

وأشار إلى افتتاح مكتبة مركز التدخل المبكر بحضور الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات للنشر، بهدف توفير مصدر غني بـ 600 عنوان لأولياء الأمور والمتخصصين والعاملين في مجال التدخل المبكر، كما قام المركز بإعداد دليل شامل بعنوان "المعايير التشغيلية ـ القياسات والإجراءات"، وهو دليل كامل يضم كافة العمليات الخاصة ببرامج التدخل المبكر وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.