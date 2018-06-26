"أصدقاء السكري" تطلق حملة "وقاية وتعايش"

الشارقة 24:

أطلقت جمعية أصدقاء السكري في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، حملة "وقاية وتعايش" بهدف تعزيز وعي المجتمع حول مرض السكري وأسبابه وطرق الوقاية منه والتعايش معه، والتشجيع على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة البدنية.

وبدأت مراسم الحملة، التي تستمر حتى شهر أغسطس المقبل وتقام فعالياتها في عدد من المراكز التجارية والجمعيات التعاونية والأماكن العامة في إمارة الشارقة، بحفل رسمي أقيم، صباح الثلاثاء، في "ميغا مول الشارقة"، بحضور سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وسعادة خولة الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري.

وشهد حفل إطلاق الحملة مساعد أول حسن الحمادي من الإدارة العامة لشرطة الشارقة، ومريم عمر مصبح رئيس قسم المؤتمرات والترجمة في شرطة دبي، وعبد الله محمد خميس مدير الموارد البشرية والاتصال الحكومي في "ميغا مول"، إلى جانب كل من الفنان الكوميدي سالم القرص، والفنان عبد الله بوعابد، والفنان حسن المعلم، بالإضافة إلى عدد من الاختصاصيات وموظفات إدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وشارك عدد كبير من المهتمين وزوار "ميغا مول" في حفل إطلاق "وقاية وتعايش"، حيث بادرت الجمعية إلى تقديم الفحوصات المجانية لضغط الدم وهشاشة العظام ونسبة السكري في الدم وقياس كتلة الجسم، بالإضافة إلى الاستشارات التثقيفية والتوعوية بمشاركة أطباء واختصاصيين ومثقفين صحيين، إلى جانب فقرات ترفيهية ومسابقات للأطفال مخصصة للتوعية بمرض السكري.

وقالت خولة الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري، إن إطلاق "وقاية وتعايش" ينطلق من حرص الجمعية وسعيها الحثيث لتعزيز الرعاية الصحية في المجتمع وتوفير بيئة داعمة للصحة تمكن المواطنين والمقيمين من تبني أنماط حياتية ايجابية مؤدية إلى تعزيز الصحة، مضيفة أن هذه الحملة تُعدُّ من أبرز الفعاليات السنوية التي تنظمها الجمعية وتهدف من خلالها إلى توعية الجمهور حول مرض السكري وأسبابه وأعراضه وكيفية الحد من انتشاره وتقديم الفحوصات المجانية لهم.

وأشارت الحاج إلى أن الحملة تستهدف إجراء فحص سكر الدم لما لا يقل عن 5000 شخص على مستوى الإمارة، وستتضمن تقديم استشارات وتثقيف صحي للوقاية من داء السكري، ومسابقات تثقيفية عن السكري وجوائز تحفيزية، بالإضافة إلى نشر التوعية عبر توزيع المنشورات وتقديم عروض الشخصية الكرتونية وبث فقرات إذاعية والتواصل الاجتماعي وتنظيم لقاءات إعلامية ونشر مقالات صحفية توعوية وإقامة محاضرات وورش عمل متنوعة، إلى جانب تنظيم معرض متكامل و متنقل عن السكري يستهدف عامة الجمهور، لافتة إلى أنه سيتم اختيار 3 جهات رئيسية جديدة لتنسيق المعرض المتنقل مثال المتاجر بجميع الأفرع ومركز "زيرو 6" بالجرينة.

من جانبها أكدت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حرص إدارة التثقيف الصحي على إطلاق المبادرات والحملات والبرامج التثقيفية التي تعنى برفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع ودعم ومساندة المرضى والتشجيع على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة البدنية، تحقيقاً للأهداف التي أنشأت لأجلها الإدارة وفقاً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وقالت سعادة إيمان سيف إن الحملة تندرج في إطار رؤية إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الرامية إلى تحسين السلوك المرتبط بالصحة لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة باختلاف أعمارهم وجنسهم ومستوياتهم، وكذلك تماشياً مع رسالة الإدارة المتمثلة في العمل على تقديم المعلومات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من المرض وذلك من خلال برامج وأنشطة التثقيف الصحي والغذائي الوقائية والعلاجية على يد المختصين والمؤهلين من التثقيف الصحي وعبر إجراء الدراسات والبحوث لتقييم وتطوير البرامج وتنفيذ البرامج التوعوية المستمرة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

وتعمل جمعية أصدقاء السكري التي تأسست عام 2008، على توعية وتثقيف المجتمع بطرق الوقاية والتعايش مع مرض السكري من النوعين الأول والثاني، بالإضافة إلى دعم مرضى السكري، وهي تعتمد في عملها على جهود مجموعة كبيرة من المتطوعين من مختلف القطاعات الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.