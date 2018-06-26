انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "قدراتي" بمشاركة 35 من الكوادر الوظيفية

الشارقة 24:

حرصاً منها على تطوير قدرات الشباب بطرق إبداعية، وبرامج تتخطى المألوف في أسلوبها وطرق تنظيمها، أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات- تطوير"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المرحلة الأولى من برنامج "قدراتي" بمشاركة 35 من العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة، وتستمر حتى 28 من يونيو الجاري.

وتتناول المرحلة الأولى تحديد الأهداف الرئيسة من البرنامج، وذلك من خلال عدد من الجلسات التدريبية الفردية، التي تجمع بين المدربة آمال سعد وكل مشارك لمدة 60 دقيقة في أجواء بعيدة عن مراكز العمل، بهدف منحهم الحرية المطلقة لمشاركة أفكارهم والتعبير عنها بصراحة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تطوير مهارات الشباب، ورفدهم بالخبرات، والتجارب الثرية التي من شأنها صقل شخصياتهم وتحفيزهم على الإبداع، وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارة.

ووصف المشاركون البرنامج بالريادي نظراً لانتهاجه أساليب مرنة وغير تقليدية، قادرة على تطوير قدراتهم وإكسابهم مزيداً من الخبرات، بطريقة سلسة تعتمد على الحوار الصريح والبنّاء، خارج محيط المؤسسات التي يعملون فيها، مما يعزز من قدراتهم على ابتكار الأفكار الملهمة، التي تسهم في تطوير بيئة العمل، وتمكنهم من الارتقاء بجودة الأعمال، التي تنعكس نتائجها على مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً.

وتنطلق المرحلة الثانية من البرنامج في الفترة من 5-9 أغسطس المقبل، ويتخللها إيجاد الأدوات التي تتناسب مع الأهداف المرسومة والتي يتم وضعها في المرحلة الأولى وتساعد في تحقيق التقدم المنشود، في حين تشهد المرحلة الثالثة والختامية، التي تنطلق في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبلين، تقييم وتوجيه النتائج المحققة، واستكشاف الخيارات والمسارات لتطوير مهارات القيادة.

وتعتمد فكرة برنامج "قدراتي" على أسلوب طرح الأسئلة لتحسين الأداء والإنجاز وتحديد الأهداف، بغية تنمية المهارات الشخصية والمهنية للأفراد العاملين في المؤسسات، وقد اعتمد الكثير من المشاهير على هذا النوع من التدريب للتقدم في حياتهم المهنية والقيادية، منهم رؤساء دول سابقين، ومؤسسو شركات عالمية، ومشاهير من السياسيين من مختلف دول العالم.

يُذكر أن "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير" تأسست في العام 2005، تحت مسمى منتدى الشارقة للتطوير، والتي أطلق عليها اسم "تطوير" بعد مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في عام 2018. وتنضوي تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التي ترأسها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. وتضم "تطوير" أكثر من 800 عضو من الشباب الذين يسهمون بتحقيق أهدافها من خلال أفكارهم، ورؤاهم، ومقترحاتهم، فضلاً عن أنشطتهم، ومبادراتهم، وعملهم التطوعي. وتمكن "برنامج الشارقة للقادة" الذي تنظمه تطوير سنويا حتى اليوم من تخريج 380 شاباً قيادياً من المواطنين الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، مقدماً لهم كل إمكانيات وفرص التطور المهني، لتمكينهم من قيادة مستقبل الأجيال القادمة.