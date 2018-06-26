شبكة الشارقة لحماية الطفولة تنتقل إلى مقرها الجديد في "حلوان"

الشارقة 24:

بتوجيهات ودعم من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أعلنت شبكة الشارقة لحماية الطفولة، عن انتقالها بشكل رسمي إلى مقرها الجديد الكائن في ضاحية حلوان بالشارقة، وذلك ضمن خططها التطويرية، الاستراتيجية والتنموية الشاملة، وفي إطار جهودها الرامية إلى ضمان استمراريتها ورؤيتها في أن تكون الشبكة الأولى عربياً لحماية الطفولة في الوطن العربي نهاية 2019، ووجود مقر يكون بمثابة المرجع الرئيسي لجميع العاملين في مجال الطفولة بالإمارة، بما يسهم في تأمين حياة آمنة ورعاية مميزة للأطفال، وتمكينهم وحماية حقوقهم والمحافظة على سلامتهم.

وقالت عائشة عبد الله بن علي، مدير شبكة الشارقة لحماية الطفولة، إن الانتقال إلى المقر الجديد جاء استكمالاً لأهداف الشبكة، التي وضعت وتأسست عليها، حتى تتمتع الشبكة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، وذلك بتوجيهات من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مشيرة إلى أن الشبكة ستعمل من خلال موقعها الجديد على البحث عن شراكات استراتيجية مع المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل، وتطوير آليات رصد وتوثيق العنف والإساءة ضد الأطفال، إلى جانب الإشراف على عملية تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال الطفولة بجميع مستوياتها.

وأضافت بن علي: "للشبكة أهمية كبيرة في تطوير وتدريب العاملين في مجال الطفولة، وهي مستمرة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز التعاون والتنسيق والتفاعل مع كل المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل في الإمارة، وبناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين في هذا الإطار وتطوير أدائهم، وفقاً لأفضل الممارسات وتبادل الخبرات المهنية في مختلف المجالات. وأكدت أن الشبكة ستعمل جاهدة لضمان استمراريتها وتحقيق رؤيتها المستمدة من قيم القيادة الرشيدة وربطها بالأجندة الوطنية للدولة النابعة من التسامح والسلام، ومن التجارب الإنسانية المختلفة.

وتهدف شبكة الشارقة لحماية الطفولة التي أنشأت بموجب القرار رقم ‏‏40‏‏ لسنة 2016، الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، من خلال انتقالها لمقرها الجديد، إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتفاعل بين المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل في إمارة الشارقة، ودولة الامارات العربية المتحدة، إلى جانب بناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين في مجال حماية الطفل، وتطوير أدائهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات المهنية بين المؤسسات العاملة مجال حماية الطفل، وتطوير أدائها.