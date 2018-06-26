"التنمية الأسرية" تنظم ملتقى حوارياً حول مبادرة "جيران"

الشارقة 24:

عقدت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ملتقى حوارياً في مجلس ضاحية مويلح، بمشاركة أكثر من 50 سيدة من المناطق المجاورة، استعرضن خلاله تجربتهن مع المبادرة المجتمعية "جيران"، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين أسر الفريج وجمعهم على المحبة والتواصل، والحفاظ على الموروث من العادات والتقاليد، إحياء الموروث الإسلامي الذي جاء في وصايا النبي-صلى الله عليه وسلم- في حديث "مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ".

وثمنت المشاركات في المبادرة على ضرورة تواصل الجيران مع بعضهم البعض، وأن يكونوا متعاونين في السراء والضراء، مؤكدين على أهمية الجار في حياتنا، ودوره في المساعدة والعون ومد جسور المودة في الفريج الواحد.

كما ثمنت الحاضرات في مجلس ضاحية مويلح، مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن توزيع الأراضي، والذي أخذ بعين الاعتبار في مكرماته لأبناء الشارقة أن تكون الأسرة الواحدة في مجمع واحد.

وقالت ابتسام بو سمنوه، مستشار أسري، بمراكز التنمية الأسرية، إن العلاقة الطيبة مع الجيران بدأ يتقلص بسبب الإيقاع السريع للحياة الذي فرض على الأسر نمطاً جديداً للحياة، أبعدهم عن واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض، بالإضافة إلى عدم التوعية بأهمية الجار ودوره والذي كان بمثابة المُربي إلى وقت قريب، واهتمام الأسر بالتواصل مع بعضهم البعض والتهادي فيما بينهما آخذين بالحديث الشريف "تهادوا تحابوا".

وأضافت بو سمنوه أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" يمثل نموذجاً لتجسيد الترابط في المجتمع الإماراتي، وقام بإنجازه العظيم بأن وحد الإمارات السبع وجعل منه نسيجاً واحداً وعلى خطاه يسير الإماراتيون قادة وشعباً.

وبدورها، أشارت هدى بو كفيل مدير إدارة برامج الأسرة في مراكز التنمية الأسرية، إلى أن مبادرة "جيران" تم إطلاقها منذ 5 أعوام وهناك أكثر من 500 مستفيد من برامجها المتنوعة، وينضوي تحتها العديد من البرامج التي تتجدد باستمرار بحسب التغيرات البيئية والمعيشية ومعطيات العصر، مشيرة إلى أن المراكز تحرص على أن تلبي الأنشطة متطلبات الأسر، وذلك وفقاً لنتائج البحوث الدراسات الميدانية.