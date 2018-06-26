السفيرة إيناس مكاوي: ناشئة الشارقة استثمار واعد لغد أفضل

الشارقة 24:

في زيارتها لناشئة الشارقة للاطلاع على ما تقدمه من برامج وأنشطة للناشئة في المرحلة العمرية من 13 إلى 18سنة، أشادت السفيرة إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية بمستوى الرعاية المتكاملة التي توفره ناشئة الشارقة لمنتسبيها، وبالدعم الحثيث اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لهذه المراكز التي تشكل أنموذجاً عربياً وليس محلياً فقط، للاستثمار الواعد في المورد البشري لغد أفضل.

وزارت إيناس مكاوي مناشط المبنى الثقافي المتنوعة في مركز ناشئة واسط من موسيقى وفنون تشكيلية وروبوت ومسرح وثقافة، بصحبة أيمن عثمان الباروت عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكان في استقبالهما فاطمة محمد مشربك مدير إدارة رعاية ناشئة الشارقة وعمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون المالية والدعم اللوجستي وعدد من رؤساء الأقسام في ناشئة الشارقة، وتعرفت من المشرفين العموم إلى طبيعة العمل في هذه المناشط وآليات اكتشاف المواهب لرعايتها وصقل مهاراتها، وتأهيلها إلى خوض المنافسات في المجال الإبداعي والابتكاري والذكاء الاصطناعي محلياً وعالمياً.

واستمعت سعادتها من بعض الناشئة إلى شروح لما اكتسبوه من خبرات ومهارات الأنشطة التي ينتسبون إليها والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير قدراتهم وتشكيل جوانب الإبداع في سماتهم الشخصية.

وأعربت مكاوي عن سعادتها بما استمعت إليه من الناشئة، وبما شاهدته من إبداعاتهم الفنية والتقنية، وقالت للناشئة من منتسبي مركز واسط: لقد اطمأننت برؤيتكم على مستقبل الشباب العربي.