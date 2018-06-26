سعود الشيبة: انخفاض في إصابات حالات الدهس خلال شهر مايو بـ 31 حالة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد الملازم أول سعود الشيبة ضابط إداري بفرع التوعوية والإعلام المروري بشرطة الشارقة أنه من خلال الاحصائيات والمؤشرات الاستراتيجية الخاصة بإصابات حالات الدهس تبين أن هناك انخفاض ملحوظ فيها حيث بلغت خلال شهر مايو الحالي 24 إصابة مقارنة بشهر أبريل الحالي 55 إصابة أي بفارق 31 إصابة تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، ما أدى إلى صعود المؤشرات الإيجابية للوضع المروري في جميع مناطق الإمارة، خلال مايو من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوجه الملازم أول سعود الشيبة عبر الشارقة 24 ببعض النصائح لمستخدمي الطريق وقائدي المركبات بصفة عامة حول حوادث الدهس وعبور المشاة.

وقال الشيبة نتمنى من الجميع الالتزام بقواعد مرور المشاة والعبور من الأماكن المخصصة والانتباه يميناً ويساراً أثناء عبور الشارع، حفاظاً على سلامة الجميع وتحقيقاً لأهدافنا الاستراتيجية الخاصة بخفض الحوادث في الإمارة.

وأضاف الشيبة بلغ مجموع حملات التوعية المرورية التي تم تنظيمها خلال عام 2016 إحدى وعشرين حملة توعوية من بينها 4 حملات رئيسية و17 حملة فرعية داعمة، بالإضافة إلى حملات التوعية المرورية التي ترافقت مع هذه الحملات.

وفي ختام حديثه طالب الملازم أول سعود الشيبة أفراد المجتمع والجمهور بالتعاون مع الشرطة والالتزام بقواعد السير والمرور لكي نضاهي أفضل دول العالم في السلامة المرورية.