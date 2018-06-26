شرطة الشارقة تعقد ورشة عمل حول البيانات المفتوحة

الشارقة 24:

في إطار حرصها على التطوير والارتقاء بالأداء، عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة بمقرها بقاعة العميد حميد سيف، ورشة عمل حول البيانات المفتوحة بالتعاون مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء "إدارة الحوكمة – قسم حوكمة الخدمات الذكية بوزارة الداخلية"، بحضور العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، والعميد الدكتور خليفة كلندر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والعميد راشد سالم الباس مدير إدارة الشؤون المالية وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بشرطة الشارقة.

ورحب العميد عارف الشريف بالنقيب يوسف سلطان بن حويل رئيس قسم حوكمة الخدمات الذكية بوزارة الداخلية والمحاضر للورشة، كما رحب بالحضور، متمنياً للجميع الاستفادة من المعلومات المقدمة من خلال الورشة.

هدفت الورشة إلى التعريف بالممكنات الحكومية وتحويلها من النمط التقليدي إلى النمط الذكي وربطها بكل الدوائر الحكومية التي تنتهج معيار النهج الذكي ونشر التوعية الخاصة بالمؤشر السابع الخاص بتكامل الخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية، والتعريف أيضاً بالبيانات الحكومية المفتوحة وفوائدها وإمكانية نشرها وإتاحتها للجمهور والأثر الإيجابي لها على التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والشفافية.

وخلصت الورشة إلى ضرورة رفع مستوى ونضج الجهات الحكومية وفقاً لقياس نموذج البيانات المفتوحة، وتجاوز الحد الأدنى لاستخدام مبادئها.