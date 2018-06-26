اجتماع تنسيقي بين "الإمارات للمتقاعدين" وشرطة الشارقة

الشارقة 24:

في إطار مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز استمرارية التواصل الإيجابي مع المتقاعدين وفق ما يلبي طموح القيادة في خلق شعور إيجابي لديهم ومن خلال توفير خدمات متميزة لهم، قام وفد من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة بزيارة جمعية الإمارات للمتقاعدين برئاسة المقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة، والنقيب أحمد بالحاي مدير فرع الفعاليات والمتقاعدين، والمساعد أول عبد اللطيف القاضي، وكان في استقبالهم سعادة فرج إسماعيل مبارك رئيس الجمعية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في توطيد الصلـة والتواصل مع المتقاعدين والاستثمار الأمثل لقدراتهم المعرفيـة وخبراتهم التخصصية في صقل مهارات الجيل الجديد من الشرطــة، بما يضمن إقامة شراكة فعالة معهم، ورداً للجميل لما أسهموا به في مسيرتهم المهنية الطويلة التي لعبت دوراً هاماً في دفع المسيرة الأمنية نحو التقدم.

وعقب الزيارة عقد اجتماعاً تنسيقياً برئاسة السيد فرج إسماعيل مبارك رئيس الجمعية مع الوفد الزائر تم من خلاله بحث مجالات التعاون المشترك ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بين شرطة الشارقة وجمعية الإمارات للمتقاعدين للاستفادة من خدمات المتقاعدين، وذلك بتقديم المقترحات التطويرية والآراء التي تساهم في التطوير والتحسين المستمر لجهاز الشرطة، كونهم ممن ساهموا في تحقيق النجاحات الملموسة التي أحرزها جهاز الشرطة، بالإضافة إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم من خلال تقديم تسهيلات أمنية خاصة باعتبارهم أحد أهم الركائز التي بنيت وقامت على سواعدهم المنظومة الأمنية، وتقديراً لدورهم وجهودهم الطيبة والمخلصة في خدمة وطنهم ومجتمعهم طوال فترة عملهم بأجهزة الشرطة.