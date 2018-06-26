جزيرة العلم تشجع زوارها على حرق السعرات الحرارية خلال الصيف

الشارقة 24:

توفر جزيرة العلم، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، خلال فصل الصيف لزوارها بمختلف فئاتهم العمرية، فرصة مثالية للاستفادة من المرافق الرياضية والترفيهية، التي تتيح لهم الاستمتاع بممارسة الألعاب الرياضية، والحفاظ على صحتهم الذهنية والجسدية.

ومنذ افتتاحها في العام 2012، استطاعت جزيرة العلم - التي تقع بالقرب من مجمع الدوائر الحكومية في منطقة اللية بجانب سوق الجبيل - من ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية مفضلة لممارسة أنشطة اللياقة البدنية لدى المواطنين والمقيمين في الشارقة، لتترجم حرصها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية، وتبني أنماط الحياة الصحية.

وتحتضن الجزيرة بداخلها مضماراً للجري بطول 600 متر يمتد على ضفاف بحيرة خالد، إلى جانب المسطحات الخضراء المخصصة لممارسة اليوغا والتأمل، ومناطق لركوب دراجات التزلج، ما يجعلها وجهة مثالية للراغبين في ممارسة هذه الألعاب مع نسائم الصباح العليلة، وتزويد أجسامهم بالطاقة وتعزيز الروح الإيجابية لديهم لبدء يوم جديد بهمة ونشاط، هذا إلى جانب الاستمتاع بأشعة الشمس التي تمنح أجسادهم الطاقة اللازمة لإنتاج فيتامين "د" حيث تأكد الأبحاث أن فصل الصيف أفضل المواسم لممارسة الرياضة والتمارين البدنية.

وتفتح جزيرة العلم أبوابها أمام الزوار على مدار الـ 24 ساعة، ما يمنحهم فرصة لممارسة الأنشطة الصحية والرياضية في ساعات الصباح الأولى أو في ساعات المساء، فضلاً الاستمتاع بتناول أطباق شهية في مطعم "جونز ذا جروسر"، بعد الانتهاء من التمارين الرياضية، وتظهر الصور التالية توافد الزوار إلى هذه الوجهة الخلابة لممارسة الأنشطة الرياضية.