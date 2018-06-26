"سيدات الشارقة" يجمع الفن والرياضة والعلوم في فعاليات "مخيم مشمس الصيفي"

الشارقة 24:

ينظم نادي سيدات الشارقة، خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل، "مخيم مشمس الصيفي" للأعمار بين 2 و16 سنة، مقدماً مجموعة كبيرة من الأنشطة التثقيفية والبدنية والترفيهية التي تم تصميمها بهدف تطوير مهاراتهم الإبداعية وتوسيع قدراتهم الذهنية والفكرية وتنميتهم بدنياً خلال العطلة الصيفية.

ويتضمن المخيم الصيفي، الذي يقام سنوياً، مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية التي تشتمل على سلسلة من ورش العمل المتنوعة لتعليم الأطفال فنون صناعة الفخاريات، وفنون الرسم والتلوين إلى جانب أنشطة اللياقة البدنية، والتمرينات الرياضية.

ويتضمن البرنامج 5 مخيمات صيفية مصممة لكل فئة عمرية، حيث يمكن للفتيات من عمر 5-10 سنوات والأولاد من عمر 5-8 سنوات المشاركة في "مخيم مشمس النشيط"، الذي يشتمل أنشطة رياضية كالسباحة والتزلج على الجليد، وفن طي الورق الياباني "الأوريغامي" وفنون تصاميم الحناء.

ويوفر "مخيم عجائب الصيف" للبراعم الصغيرة من عمر 2-5 سنوات مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية التي تتضمن العلوم، والطبول الأفريقية، والألعاب الحسابية، وحديقة الحيوانات الأليفة، فيما يستقبل "مخيم مشمس الإبداعي" الفتيات من عمر 6 إلى 10 أعوام بغية تعزيز مهاراتهن الإبداعية في الرسم والتلوين، وصناعة الدمى، إضافةً إلى باقة واسعة من الأنشطة الإبداعية الأخرى.

ويتيح مخيم "مشمس الصغير" للأطفال من عمر 3 -5 سنوات الانخراط في مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية، استكشاف الكهوف، السباحة وغيرها من الأنشطة، فيما يستقبل "مخيم الفتيات" الفتيات فقط ممن تتراوح أعمارهن بين 11 و16 سنة لتعلم مهارات التجديف وفنون الطهي، إضافة إلى الأنشطة الخارجية التي تشمل تنظيم مجموعة من الرحلات الترفيهية والتعليمية الأسبوعية.

كما يقدم المخيم أنشطة "سفينة المعرفة" التي تستهدف الأطفال من عمر 6-10سنوات للإناث، و6-8 للذكور، حيث سيتسنى لهم اختبار متعة الفنون والعلوم ضمن أجواء ممتعة تعمل على تحفيزهم على القراءة والمطالعة ضمن فعالية خاصة تحمل عنوان "القراءة سفر ومتعة"، إضافة إلى أنشطة مختلفة مثل نقرأ لتنهض أمتنا، ارتقي بالأخذ والعطاء، كن صديقاً للبيئة، وأغنى لغات العالم وهو كتاب بصفحات متحركة من تصميم الأطفال لتنمية مهاراتهم التربوية والترفيهية.

وعلى الراغبين بتسجيل أبنائهم وبناتهم في برنامج "مخيم مشمس الصيفي"، الاتصال على الهاتف: 065067701-أو زيارة الموقع الإلكتروني www.slc.ae لمعرفة المزيد من المعلومات حول الأنشطة التي يشملها البرنامج.