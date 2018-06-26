3 ملايين درهم لجمعية الشارقة الخيرية تفرج كربة 408 من الحالات

الشارقة 24:

قدمت جمعية الشارقة الخيرية 3 ملايين و192 ألفاً و422 درهماً، ضمن مشروع تفريج كربة، لـ 408 حالات، تنوعت بين دفع ديون السجناء، ورسوم دراسية، وإيجارات سكنية، ورسوم فواتير الكهرباء خلال شهر رمضان الفضيل.

وذكر عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، ومديرها التنفيذي، حرص الجمعية على تنفيذ مشروع تفريج كربة خلال شهر رمضان، بما يسهم في إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب المعنيين وعائلتهم.

وتمكنت الجمعية من توفير وجمع مبلغ وصل إلى أكثر من 3 ملايين درهم، استفادت منه 408 حالات، عبرت جميعها عن شكرها، وتقدير دور الجمعية في مساعدة الفقراء والمعوزين والمحتاجين.

ولفت إلى تنوع الحالات التي استفادت من مشروع تفريج كربة الذي تزامن هذه المرة مع عام زايد بين دفع ديون السجناء، ورسوم دراسية، وإيجارات سكنية، ورسوم فواتير الكهرباء.

وأشار أنّ الأموال التي تم تحصيلها في مشروع تفريج كربة، جاءت من المحسنين وفاعلي الخير والداعمين والمتبرعين، بالإضافة إلى برنامج الريح المرسلة، الذي تبثه إذاعة الشارقة في رمضان.

وأكد على حرص الجمعية بمختلف إداراتها وأقسامها ومشاريعها وأنشطتها، بترجمة توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الهادفة إلى الاستمرار في ترسيخ وتعزيز مكانة إمارة الشارقة في مسيرة العمل الخيري داخل الدولة وخارجها.

بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز مكانة الدولة عالمياً، فالإمارات أحد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم.