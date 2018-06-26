الأرشيف الوطني يقدم كتاب "النظام العصري" لـ "الشارقة للوثائق"

الشارقة 24 – وام:



سلم الأرشيف الوطني هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف عدداً كبيراً من نسخ كتاب "النظام العصري للوثائق والأرشيف" الصادر عنه لتوزيعها على موظفي الهيئة وطلبة معهد الشارقة للوثائق والأرشفة، وذلك في إطار التعاون بين المؤسستين المتخصصتين في التوثيق والأرشفة.



تسلم الكتاب سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لدى استقباله فرحان حسن المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني.



ويأتي اهتمام الجهتين بهذا الكتاب انطلاقاً من كونه مرجعاً في النظام العصري للأرشيف، وتعد محتوياته من أهم ما يتطلبه عصر المعلومات والمعرفة والبيئة الإلكترونية، والمبادئ والأسس التي يرتكز عليها، وخاصة المواصفات العالمية، وكيفية وضعها حيز التنفيذ، لا سيما وأنه يقدم المرتكزات النظرية، والإجراءات العملية لإدارة الوثائق الجارية، ثم الوثائق الوسيطة، والوثائق التاريخية الدائمة.



ويهدف الأرشيف الوطني من توزيع هذا المرجع القيم إلى دعم ثقافة وثائقية حديثة تعتمد المنجزات العالمية، وتشارك في تطويرها، ويسهم في نشر الوعي الوثائقي، وتعزيز العلوم التي يتلقاها الطلبة في اختصاص إدارة الوثائق والأرشيف.



وما يعزز مكانه كتاب "النظام العصري للوثائق والأرشيف" أنه خلاصة خبرة مؤلفه الدكتور المنصف الفخفاخ الخبير الدولي في الوثائق والأرشيفات في مجال الوثائق لمدة تصل لأكثر من ربع قرن ودوره في إعداد نظام الوثائق في تونس وسلطنة عمان وإسهاماته في تجارب دول عربية أخرى واهتمامه بجيل من الوثائقيين العرب ومسؤولياته التي شغلها في هذا المجال عربياً وعالمياً.

ويبرهن الكتاب على حرص الأرشيف الوطني على نشر الدراسات التي تقدم علم الأرشيف بمفهوميه النظري والتطبيقي للطلبة وللمختصين من أجل حفظ ذاكرة الوطن للأجيال وفق الطرق العلمية والعالمية.