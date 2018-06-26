نادي الحمرية يشكل لجنة للإشراف على ملتقاه الصيفي الـ 24

الشارقة 24:

شكل مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي لجنة تخصصية عليا للإشراف على ملتقى الحمرية الصيفي الذي يعقد للعام الـ 24 على التوالي، ويشهد إقبالاً لافتاً، ويأتي ضمن فعاليات النشاط الصيفي والبرامج الهادفة التي يتضمنها برنامج مجلس الشارقة الرياضي الصيفي لهذا العام تحت مسمى "عطلتكم غير"، في الفترة من 08/07/2018 ولغاية 02/08/2018.



وأسند مجلس إدارة نادي الحمرية مهمة رئاسة اللجنة العليا المشرفة على فعاليات وبرامج وأنشطة الملتقى الصيفي لهذا العام لعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية بالنادي راشد غانم الشامسي، الذي بدوره أكد أن اللجنة تضم في هذه النسخة من الملتقى نخبة من المشرفين والمشرفات أصحاب الخبرات الواسعة في هذا المجال الريادي، موضحاً بأن "ملتقى الحمرية الصيفي" أصبح أحد التقاليد السنوية التي يحرص النادي على إقامته وتسخير كل الإمكانيات لإنجاحه، وإعداد برامج تتناسب مع تطلعات الشباب والفئات العمرية المشاركة في الملتقى واختيار مشرفين من أصحاب الخبرات التراكمية في حقول ومجالات العمل التنموي الشبابي.

وبين الشامسي بأن التسجيل في ملتقى الحمرية الصيفي سيكون متاحاً بدءاً من يوم السبت المقبل، وخلال فترتي عمل النادي الصباحية والمسائية وحتى اكتمال العدد، مشيراً إلى أن شروط المشاركة في الملتقى تتمثل في فتح المشاركة للأبناء المواطنين والمقيمين من الأعمار من 8 حتى 15 سنة، من مختلف المناطق، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المنظمة للملتقى قد أقرت البرامج التنفيذية والتشغيلية لهذه النسخة من الملتقى وتتمثل في الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية والرحلات العلمية والتي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للعناية بالشباب والناشئة وتوفير كافة المحاضن الرياضية والتربوية لاحتوائهم، وتنمية قدراتهم ودفعهم للتمسك بأهداب الرياضة السليمة، وللعناية بالشباب والناشئة وطرح كافة البرامج الهامة التي ترتقي بمهاراتهم وتصقل شخصياتهم وتشغل أوقات فراغهم بما هو نافع ومفيد.



بدوره، أشاد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، بدعم مجلس إدارة النادي لفعاليات الملتقى الصيفي لهذا العام، مؤكداً على أن النادي يقدم كافة التسهيلات للملتقى الذي يتيح عبر فعالياته وأنشطته مجالاً حيوياً لتنمية مهارات الشباب المشاركين والمساهمة في إعدادهم وتزويدهم بالمهارات والكفاءات، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والفائدة، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم بشكل حر وفي بيئة آمنة، وتنمية روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع، واكتشاف المواهب والطاقات الكامنة في نفوس الأبناء المشاركين في الملتقى والعمل على صقلها وتعزيزها.