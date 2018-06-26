"أولياء أمور دبا الحصن" يحتفي بأوائل الثانوية العامة 12 يوليو

الشارقة 24:

قرر مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن في اجتماعه، أمس الإثنين، برئاسة محمد راشد رشود رئيس المجلس، الاحتفال بختام العام الدراسي 2017 -2018 يوم الخميس الموافق 12 يوليو المقبل، ليكرم فيه أوائل الثانوية العامة والطلاب والطالبات المتفوقين بمدينة دبا الحصن.

وذكرت فاطمة إبراهيم الدقلي أمين السر العام للمجلس: "سيتزامن الاحتفال لهذا العام مع عام زايد، ليضفي رونقاً للحفل وسيتم تكريم الرعاة والشركاء والمتعاونين من الأفراد مع المجلس".

وأضافت: "سيتخلل الحفل عرض أوبريت بعنوان "فرسان التفوق" من تأليف عبد الرزاق الدرباس، وإخراج محمد رشود، وعروض تقديمية شيقة، وتم اختيار شعار للحفل لهذا العام تحت عنوان "المجد التليد للقائد الفريد".

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جاء الاجتماع بحضور محمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس، وصفية حسن النعيمي مديرة المجلس، وأعضاء المجلس أحمد راشد الهنداسي، وعبد الله محمد الريامي، وحسن محمد صقروه، وسعيد محمد الريامي، وعصام نشأت، ويوسف عبد الله الظهوري، وفاطمة مراد الأميري، وعذراء سالم تميم، ومريم راشد المعمري، فاطمة إبراهيم الدقلي، وموزة مسعود العواني، وهيفاء إبراهيم بن يعروف ومنى إبراهيم بن يعروف.