سوق الجبيل يحصل على "الأيزو" في السلامة الغذائية

الشارقة 24:

أعلنت إدارة قطاع الأسماك في سوق الجبيل بالشارقة، أحد أكبر الأسواق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن حصول قِطاع الأسماك في السوق على شهادة الأيزو 22000 ISO الخاصة بنظام إدارة السلامة الغذائية، من قِبل المعهد البريطاني للمعايير، وهو السوق الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي استحق شهادة الجودة بعد استيفائه كل المعايير المنصوص عليها من قبل المعهد البريطاني للمعايير العالمية، والذي يُعتبر من أكبر المؤسسات الدولية العالمية لمعايير الجودة وأكثرها رصانة.

وتمثل هذه الشهادة التي تمنحها هذه المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، معياراً دولياً يحدد متطلبات نظام إدارة السلامة الغذائية التي تضمن الإدارة الصحيحة لعمليات سلامة الغذاء بما تتضمنه من مرافق مخصصة وكوادر مؤهلة للتعامل الدقيق والصحي مع المنتجات الغذائية، ضماناً لسلامة المنتجات وحرصاً على صحة المستهلك.

وقد تسلّم عمر عبد العزيز تريم مدير وحدة قِطاع الأسماك، الشهادة من كولن راشمير المدير الإقليمي العام للامتثال والمخاطر في المعهد البريطاني للمعايير.

وقال عمر عبد العزيز تريم: "إن استحقاق قِطاع الأسماك لهذه الشهادة جاء بعد تدقيق شامل من الخبراء من المعهد البريطاني للمعايير، وبعد مراجعة متكاملة ومكثفة للوثائق والعمليات التشغيلية، والتحقق من مدى سلامة المنتجات في قِطاع الأسماك، وموافقتها لأعلى المعايير المتفق عليها دولياً".

وتابع تريم: "أن هذه الشهادة العالمية هي ثمرة دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص إدارة القِطاع على تحقيق رؤيتهِ الرشيدة وجهود سموهِ وحرصه الدؤوب على أن تكون إمارة الشارقة دوماً في المقدمة، وكذلك توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من الأسماك واللحوم والفواكه والخضروات الطازجة وبأفضل معايير الصحّة العالمية والجودة العالية وبأسعار تنافسية".

وهنئ كولن راشمير قِطاع الأسماك على هذا الإنجاز الرائد والمتميز، مؤكداً أن إدارة القِطاع تبذل جهوداً جبّارة لضمان سلامة منتجاتها، مضيفاً: "أن استحقاق القِطاع لشهادة الأيزو 22000، خلال فترة قصيرة وقياسية يُعتبر إنجازاً فريداً ورائعاً وتحدياً كبيراً للمؤسسات التي تتعامل مع الأغذية الطازجة بشكل خاص، وبالنيابة عن المعهد البريطاني للمعايير، أود أن أُهنئ العاملين في قِطاع الأسماك لحصولهم على شهادة الجودة المتميزة".