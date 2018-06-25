رائد فرحات: "الليزر العلاجي" يركز على الجانب التطبيقي للمشاركين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال الدكتور رائد فرحات مدير وحدة الليزر بمستشفى القاسمي بالشارقة، خلال تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" إن البرنامج التعليمي الخاص بالليزر يسهم في التعريف بالأجهزة الحديثة ليكون فريق العمل قادراً على تلبية احتياجات المرضى بمهنية عالية، حيث تم توفير 11 جهازاً، بتكنولوجيا مختلفة لأنواع متعددة من الليزر.

وأضاف الدكتور فرحات أن البرنامج يركز على الجانب التطبيقي والعملي للمشاركين بحضور أقوى الشركات المتخصصة في الليزر على مستوى العالم، وتعريفهم بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في علاج الجروح والتصبغات الجلدية وغيرها من الأمراض.