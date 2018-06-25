د. مشاعل النابودة: حلول علاجية جديدة بـ "الليزر العلاجي" بمستشفى القاسمي

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

قالت الدكتور مشاعل النابودة، أخصائية جراحة وتجميل بمستشفى القاسمي، خلال تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" إن قسم الجراحة والتجميل قام مؤخراً بتنظيم برنامج علاجي تعليمي بالليزر يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط، استخدم خلاله 11 جهازاً بتكنولوجيا حديثة تتعلق بالجروح والندبات والصبغات الجلدية.

وأضافت أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص قسم الجراحة والتجميل على الاستمرار في البحث عن حلول وتقنيات جديدة لكافة المشكلات والعوائق التي يواجها المريض خصوصاً الأمراض الجلدية، أبرزها الآثار القديمة والتصبغات الجلدية سواء بسبب الوشم أو الناتجة عن الحوادث بصفة عامة.

وأكدت أن قسم الجراحة والتجميل بمستشفى القاسمي يسعى ويبحث عن كافة الطرق والوسائل الحديثة لإدخالها في المستشفى كخدمات علاجية جديدة يستفيد منها المرضى.

وأشارت النابودة إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب الكادر الطبي والتمريضي على التقنيات الجديدة والحديثة وتعزيز مهارتهم في مجال الليزر الطبي.