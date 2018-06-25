اللواء الشامسي يستقبل وفد "الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019"

الشارقة 24:

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة اليوم الإثنين، وفداً من لجنة الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019-2020، برئاسة أماني آل علي مدير المكتب التنفيذي للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.

وناقش الجانبان، أجندة الفعاليات والبرامج التي يتم تقديمها في ملف الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وإبراز دور المؤسسات والدوائر الداعمة للفعاليات في إمارة الشارقة، وآلية التنسيق فيما بينها وبين اللجنة المنظمة في دعم وتطوير صناعة الكتب، لترسيخ ثقافة القراءة والكتاب بين كافة فئات المجتمع لبناء أجيال مؤمنة بقيمة المعرفة، ومتمسكة بالكتاب كسبيل للارتقاء والنهوض، لترسيخ رؤى، وأفكار بناءه لبناء مستقبل أفضل.

وأكد اللواء الشامسي، أن هذا الاجتماع دلالة على المنهجية السليمة التي تتبعها القيادة العامة لشرطة الشارقة والاستراتيجيات الناجحة والهادفة إلى تعزيز مكانة الشارقة على الخريطة العالمية ودعمها للجهود المبذولة من كافة مؤسسات المجتمع المدني في العديد من المجالات، إيماناً برسالتها المجتمعية المتمثلة في تعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة المؤسسات والتفاعل مع كافة الفعاليات التي تقام في إمارة الشارقة.

ومن جانبها، أشادت أماني آل علي مدير المكتب التنفيذي للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة في دعم العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية بالإمارة، مثمنةً تلك الجهود لدعم التوجه العام لملف ملف الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 من حيث الشمولية لإشراك جميع فئات وشرائح المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في إعادة تأهيلهم بتعزيز ثقافة القراءة والكتاب داخل المؤسسة.

وعقب الاجتماع، تم تكريم الوفد الزائر الذي أعرب عن شكره لشرطة الشارقة على الحفاوة وحسن الاستقبال، مشيداً بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز النهضة الثقافية التنموية في إمارة الشارقة.

وحضر الاجتماع من جانب لجنة الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019-2020، مروة العقروبي نائب مدير المكتب التنفيذي، وأحمد السويدي مدير إدارة الاتصال بالمكتب التنفيذي، وإيمان الحجازي مساعد تنفيذي، وأميره بن فارس مسؤول تسويق، ومن جانب شرطة الشارقة العميد عارف محمد الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد أمينة بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم إبراهيم مير عبد الرحمن نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والمقدم طارق المدفع مدير مكتب القائد العام وضباط الاختصاص.