شرطة الشارقة تستقبل وفداً من نظيرتها برأس الخيمة

الشارقة 24:

في إطار التعاون القائم والمشترك بين كافة القيادات الشرطية بالدولة، استقبل العقيد علي بوالزود مدير إدارة ترخيص الأليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم الإثنين، وفداً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة برئاسة المقدم جاسم الطنيجي رئيس قسم الهندسة المرورية والوفد المرافق له، بحضور عدد من ضباط شرطة الشارقة.

تأتي الزيارة بهدف التنسيق والتعاون بين الجانبين، وللاطلاع على الخدمات المقدمة للمتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة.

في مستهل اللقاء، رحب العقيد علي بوالزود بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين القيادة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

واستعرض الجانبان، سير وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ومدى تلبيتها لتوقعات احتياجاتهم سعياً لتحقيق سعادتهم، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع المتنوعة ذات الصلة بالعمل الشرطي وما يتماشى مع أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية.

ومن جانبه عبر الوفد الزائر عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة على حسن الاستقبال، وما قدموه للوفد من معلومات، مؤكدين على استمرارية التواصل وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين.