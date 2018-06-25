شرطة الشارقة تطلق حملة وقائية للحد من الجريمة

الشارقة 24:

أطلقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة وقائية تحت عنوان "ردع 3 "، التي تهدف من خلالها إلى الحفاظ على المؤشرات الإيجابية بانخفاض نسبة الجريمة، والتي تحققت نتاج خطط وأهداف القيادة الرامية إلى رفع معدل الشعور بالأمان لأفراد المجتمع.

وقال العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة: "إن الحملة تأتي مواصلة لحملات سابقة تم تنفيذها وشكلت حائط صد لمكافحة الجريمة، والوقاية منها قبل وقوعها تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية بتعزيز الأمن والأمان ".

وأشار العاجل إلى أن الحملة تستهدف كل المناطق بإمارة الشارقة السكنية والتجارية والصناعية على مدار اليوم، والتعامل مع كل ما يشتبه به حسب الإجراءات القانونية المعمول بها وذلك من أجل الحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية ملموسة من الناحية الأمنية على الطرقات والتي يستشعرها كل فرد في إمارة الشارقة.

وحث العقيد العاجل أفراد الجمهور على القيام بدورهم المنوط بهم، وذلك بعدم التردد في الإبلاغ عن كل ما يثير الشك والارتياب وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80040 من أجل التصدي للجريمة في مهدها.