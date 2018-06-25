سلطان بن أحمد يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

الشارقة 24:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية التواصل المستمر بين مختلف وسائل الإعلام والجهات الحكومية، بما يساهم في تسهيل المهام الإعلامية ونقل رسالة وأهداف المؤسسات الحكومية بشفافية إلى الجمهور واطلاعه على إنجازاتها ومخرجاتها المختلفة وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي نظمه مجلس الشارقة للإعلام في نزل الرفراف في كلباء، بحضور أعضاء المجلس وهم: سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

ووجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أعضاء المجلس بالعمل بيد واحدة والتعاون المستمر وفق أهداف مشتركة تساهم في تطوير المنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة، مؤكداً تقديم كل الدعم لمختلف الأنشطة الإعلامية للمؤسسات الثلاثة التابعة للمجلس.

وناقش أعضاء مجلس الشارقة للإعلام أخر مستجدات العمل والعديد من المشروعات والطروحات التطويرية مستعرضين أبرز إنجازات المؤسسات الإعلامية التابعة للمجلس وآلية العمل والأهداف المستقبلية.

واستعرض الدكتور خالد عمر المدفع أبرز الاتفاقيات والشراكات وتطورات مدينة الشارقة للإعلام " شمس" التي استقطبت اهتماماً متزايداً من قبل قطاع الاستثمار الإعلامي، كونها من أوائل المناطق الإعلامية الحرة الذكية على مستوى المنطقة ولما تقدمه من خدمات ومزايا استثمارية منفردة، مشيراً إلى البوابة إلكترونية الافتراضية لتشغيل الشركات وربطها مع بعضها في سوق افتراضي رقمي، مما يدعم رؤى المؤسسة المواكبة للعصر ويساهم في إثراء الخدمات المقدمة للشركات والأفراد.

من جانبه بيّن محمد حسن خلف أهداف وبرامج مؤسسة الشارقة للإعلام المستقبلية وأبرز المستجدات والمشروعات التي تعمل عليها المؤسسة، وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ومنها إنتاج برنامج جديد للأطفال، مبيناً تطورات القنوات التابعة للمؤسسة التي تستهدف استكمال الأهداف التنموية والتطويرية بما يساهم في نقل رسالة إمارة الشارقة ودعم برامجها التنموية التي تصب في خدمة القطاع الإعلامي في الإمارة.

واستعرض طارق سعيد علاي المشروعات المستقبلية التي يعمل عليها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة التي تستهدف تنمية وتنظيم العمل الإعلامي في الإمارة، وتساهم في تطوير منظومة الاتصال الحكومي محلياً ودولياً بما يتوافق مع رؤى المكتب وأهدافه المستقبلية، مبيناً مخرجات العمل والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها في الفترة الأخيرة والتي حققت العديد من الإنجازات، واستقطبت حضوراً واهتماماً جماهيرياً بارزاً.

من جانبه أكد حسن يعقوب المنصوري مواصلة العمل في مجلس الشارقة للإعلام وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى مستجدات رسم السياسة الإعلامية للإمارة ووضع استراتيجيات وخطط تطوير الإعلام في الإمارة وآليات التعاون الإعلامي مع مختلف الجهات الإعلامية الرسمية والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام المحلية والدولية مما يساهم في تحقيق أهداف المجلس ورؤيته المستقبلية.

وعقب الاجتماع اطلع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وأعضاء مجلس الشارقة للإعلام على مرافق نُزل الرفراف الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة باعتماده أعلى معايير البناء الأخضر والاستدامة، مؤكدين القيمة السياحية والبيئية للنزل الذي يشكل معلماً سياحياً فريداً بمقوماته الذي يدعم المنظومة السياحية لمدينة كلباء.

وأشاد أعضاء المجلس بما يوفره النزل من تجربة لرواده من محبي المغامرات الخارجية لخوض التجارب الفريدة مثل التجديف عبر أشجار القرم، والرحلات وركوب الدراجات الجبلية.

ويُعد نُزل الرفراف مشروعاً فاخراً وعصرياً من فئة الخمس نجوم مغطى بخيام، يوفر تجربة إقامة فريدة ضمن محمية أشجار القرم في طبيعة كلباء الساحرة.

ويوفر "نُزل الرفراف" مركزاً لليوغا واللياقة الصحية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق العامة التي تشمل: مكتب استعلامات، وصالة استقبال، ومطاعم، وأماكن ترفيهية خارجية.