" موارد الشارقة " تنمي مهارات موظفي الحكومة ببرامج تدريبية

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن برامجها التدريبية المطروحة، لموظفي الحكومة لشهر يوليو المقبل في الإمارة ومدنها الوسطى والشرقية.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار خطط الدائرة لتنمية وتطوير موظفي الحكومة، في جميع المجالات المهنية التخصصية، والمساندة، بهدف خلق كوادر وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

حيث أوضحت الدائرة أنها ستنفذ 26 برنامجاً تدريبياً بواقع 19 برنامجاً في الشارقة والوسطى، و7 في المنطقة الشرقية.

وتتضمن برامج الشارقة والوسطى: المنهجية السلوكية لإدارة التوتر، والتخطيط لمرحلة ما بعد التقاعد، ومحاسبة المخزون والرقابة عليه، وإعداد المتحدث الإعلامي للمؤسسات الحكومية، وإجراءات الاستقطاب، والمقابلات، والاختبارات، والسعادة المؤسسية، وقياس وتقييم الأداء المؤسسي، والتقنيات الرقمية في الفهرسة والأرشفة الإلكترونية، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات، وكيف تجعل المتعامل مسوقاً لخدماتك، وتحليل وقياس أثر التدريب، وإعداد الجداول الإحصائية، وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي، وقانون البرامج الإلكترونية، والتخطيط الاستراتيجي لصناعة المستقبل، وسياسات واستراتيجيات إدارة التغيير والتطوير، ومهارات السكرتير المتميز، وكيف تصبح مبدعاً وتغير حياتك، وفن التعامل مع الشخصيات الصعبة، وفنون التواصل وتكوين العلاقات الإيجابية.

أما برامج المنطقة الشرقية فستقام في مدينة كلباء، وخورفكان ودبا الحصن، وتتضمن: مقومات الجودة وسلوكيات العميل، والقرار الإداري الفعال، والكتابة الإدارية المتميزة، وأثر مهارات التفكير في السلوك الإبداعي، ومهارة التعامل والأداء المتميز للخدمة، وعلاقات إبداعية من أجل مؤسسة أفضل، وإدارة الموارد البشرية باستخدام لوحة النتائج.

وتتراوح مدة البرامج بين 3 إلى 5 أيام، وسيتم الإعلان عن مقار إقامتها وفق مواعيدها المحددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة.