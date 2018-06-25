د. مريم سعيد: 2% نسبة مرض البهاق في الدولة

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

تزامناً مع اليوم العالمي لمرض البهاق، ومبادرات عام زايد 2018، ومن منطلق حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على سلامة وصحة أفراد المجتمع، نظم قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى القاسمي فعالية توعوية حول مرض البهاق.

وشملت الفعالية التعريف بالأنظمة والقوانين التي من شأنها زيادة الوعي لدى الجمهور عن مختلف الأمراض العامة.

وقالت الدكتورة مريم سعيد، رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى القاسمي في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، إن نسبة الإصابة بمرض البهاق في دولة الإمارات العربية المتحدة تتراوح بين 1.5% إلى 2% وهي نسبة تتماشي مع المعدلات العالمية للمرض.

وأضافت الدكتورة مريم قائلة: "إن مرض البهاق هو مرض قد يصيب الكبار والصغار، ويظهر على هيئة بقع بيضاء متعددة على مناطق الجسم المختلفة، ويُصنف على أنه حالة مناعية، حيث يقوم بإنتاج أجسام مضادة ضد الخلايا المنتجة لصبغة الميلانين في الجلد، ويمنعها من العمل بشكل طبيعي، ولابد لنا من التأكيد على أن الشخص المصاب بهذا المرض يكون بحالة صحية جيدة ولا ينقل المرض للآخرين".

وأكدت رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى القاسمي، أن القسم يدعم باستمرار الأشخاص المصابين بمرض البهاق وذويهم، متوجهة بالشكر لجميع من ساهم وشارك في هذه الفعالية التوعوية وخصت بالذكر الطفل عبد الرحمن سيف وذويه.