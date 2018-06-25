أطفال الشارقة تختتم المسابقة الرمضانية "كن مثلي وأفضل"

الشارقة 24:

اختتمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، النسخة الرابعة من المسابقة الرمضانية "كن مثلي وأفضل" والتي نُظِمت في الفترة من 21 مايو وحتى 18 يونيو الجاري، مستهدفةً الأطفال في الفئة العمرية من 6-12، لتنمية شخصياتهم ومشاركتهم لنمط حياتهم مع الآخرين في شهر رمضان الفضيل.

وتضمنت النسخة الرابعة من المسابقة خمسة محاور سلوكية هادفة هي الصحة، حفظ النعمة، المحافظة على البيئة، التعليم، وصلة الرحم.

وفي ختام المسابقة تم الإعلان عن أسماء الفائزين في المحور الرابع "التعليم" ، حيث فازت الطفلة مريم يوسف حسن في مجال الفيديو، و الطفلة عائشة علي المطوع في مجال أفضل صورة فوتوغرافية، في حين حققت الطفلة جنى أشرف برماوي أعلى نقاط في الإجابة على أسئلة المحور، كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين في المحور الخامس والأخير "صلة الرحم"، حيث فازت الطفلة شما يوسف حسن في مجال أفضل فيديو، بينما فازت الطفلة روضة محمد المرزوقي في مجال أفضل صورة، أما الطفلة عائشة محمد عبد الله فقد فازت في مجال أعلى نقاط في الإجابة على أسئلة المحور.

أما الأطفال الفائزين بالسحب النهائي الذين تم اختيارهم بعد إجراء القرعة بين المشاركين الـ 20 الذين حصلوا على شارات المحاور الخمسة فهم: الطفلة حنين فخري زعيتر، والطفل سيف إياد جار الله، والطفلتين فاطمة فاروق المرزوقي، ومارية خالد أحمد.

وقد حصل جميع الفائزين على "جهاز لوحي" مقدم من أطفال الشارقة، إلى جانب العديد من الجوائز القيمة من الجهات الراعية للمسابقة وهي: نادي الجولف والرماية في الشارقة، نادي سيدات الشارقة، وعدد من الفنادق والمراكز التجارية.