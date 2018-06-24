عائشة القاسمي تشيد بدور "الشارقة للخدمات الإنسانية" في تمكين المعاقين

الشارقة 24- وام:

أشادت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، بدور مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، عبر مواكبتها لأحدث وأفضل الممارسات العالمية، لمناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

جاء ذلك بعد العرض المسرحي "كلنا مسؤول"، الذي قدمه طلاب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على مسرح قصر الثقافة، ضمن فعاليات الحفل الختامي لأنشطة العام الدراسي 2017 ـ 2018، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، وحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ، ومنى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، و منى عبد الكريم اليافعي مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وصالحة غابش مديرة المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وعدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والإعلاميين والمهتمين.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، "يبهرنا طلاب المدينة بالأداء الذي يقدمونه خلال فعاليات الحفل الختامي، بالإضافة إلى المضمون العميق الذي تحمله رسائلهم في طياتها خاصة ما ارتبط منها هذا العام بالمسؤولية المجتمعية والتوعية بمبادئها وحث الأفراد والمؤسسات على ممارستها حتى تغدو ثقافة وسلوكاً من قبل الأفراد والمسؤولين نظراً لأهميتها الكبيرة في تقدم وازدهار المجتمع".

وأكدت أن من واجب الجميع المساهمة في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، مشيدة بالأداء المميز للأشخاص ذوي الإعاقة والذي إن دل على شيء فإنما يدل على ما يمتلكونه من طاقات ومواهب جديرة بكل دعم واحترام، بالإضافة إلى الجهد الذي تبذله مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من خلال دعمها ومساندتها لهم وتوفير كافة الظروف المناسبة لهم.

وتوجهت الشيخة عائشة بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وإلى جميع الطلبة والعاملين، متمنيةً لهم التقدم والنجاح.

من جانبها، قالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، إن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تعمل منذ العام 1979 من أجل لحظات كالتي عاشها الجميع اليوم في قصر الثقافة بالشارقة، لحظات تختلط فيها مشاعر الفرح بمشاعر الفخر والاعتزاز، لحظات تؤكد صوابية النهج الذي سارت عليه المدينة في تعليم وتمكين ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمع واعٍ مدرك لحقوقهم كافة.

وأضافت إن التطور الذي يشهده أداء طلاب المدينة نتيجة منطقية لاجتهادهم وحرصهم على تقديم الأفضل مثبتين بذلك قدرتهم على الإبداع، مشيدة بالرسالة ذات الدلالات العميقة التي وجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في عرضهم المسرحي "كلنا مسؤول"، مؤكدة أنها رسالة تسهم في توعية الرأي العام بمبادئ المسؤولية المجتمعية كركيزة أساسية من ركائز الحياة وتقدم المجتمعات انطلاقاً من قدرتها على تحمل هذه المسؤولية وممارستها بطريقة تُؤتي أكلها وتسهم في تقدمها.

وتوجهت إلى وسائل الإعلام قائلة: "من واجب المؤسسات الإعلامية التوعية بالمسؤولية المجتمعية والتركيز على القصص والنماذج المتعلقة بها، وعرض التجارب الناجحة من خلال مناقشة الجوانب التعليمية والاجتماعية والثقافية والصحية للمسؤولية المجتمعية وتسليط الضوء بالشكل المناسب عليها.

وقامت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي والشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، بتكريم خريجي الصف الثاني عشر عام من مدرسة الأمل للصم وطلبة المنازل.

وقدمت الشيخة جميلة بن محمد القاسمي إلى الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي هدية رمزية من إبداع طلبة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تقديراً لشخصها الكريم وأدوارها التربوية والإنسانية.