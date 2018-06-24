المشرخ: تقرير "الشارقة 2018" يكشف مستويات وخيارات النمو الاقتصادي

الشارقة 24- ناصر فريحات:

كشف محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب "استثمر في الشارقة"، أن تقرير "الشارقة 2018"" الذي أطلقته مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية "مجموعة أكسفورد للأعمال"، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، يسلط الضوء على خطط الإمارة الرامية لتطوير كافة القطاعات، وأبرز إنجازاتها المحققة، خلال العام الماضي.

وقال المشرخ: إن التقرير استعرض خطط الشارقة لرفع معدلات النمو، وتعزيز فرص الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وتطوير قطاعاتها الخدمية وتحفيز الابتكار، وكشف مستويات وخيارات النمو، في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وأكد المدير التنفيذي لمكتب "استثمر في الشارقة"، أن المكتب يعمل على الترويج للاستثمار في الإمارة، عبر التعاون مع كافة الجهات المحلية والعالمية، ومن خلال المشاركات في الأحداث والفعاليات والمؤتمرات المتخصصة.